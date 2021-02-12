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Людмила Крылова: Государство не стало бы рисковать врачами, прививая опасной вакциной

12 февраля 2021, 14:58
Фото: Бел.Ру
В департаменте здравоохранения прокомментировали опасения белгородцев относительно безопасности препарата, которым вакцинируют от коронавирусной инфекции. По словам Людмилы Крыловой, ориентироваться нужно на врачей.

Замчанальника белгородского депздрава Людмила Крылова рассказала, что у белгородцев пока ещё не выработалась устойчивая предрасположенность к здоровому образу жизни. Многие до сих пор опасаются вакцинации и относятся к своему здоровью безответственно. По её словам, в начале вакцинации масла в огонь подливали люди, распространявшие слухи, что препарат может быть опасен и вызывать побочные действия.

Вот эти наши информационные «тёмные силы», которые распространяли деструктивную информацию, имели большое влияние. Потому что было действительно очень мало времени на создание препарата. Но все стандарты и требования безопасности, которые должны быть соблюдены, они были (соблюдены — прим. ред.). Ещё раз хочу подчеркнуть: ни одно государство в мире в разгар эпидемии не стало бы рисковать самым дорогим классом своих сотрудников — медиками. Людмила Крылова

Крылова подчеркнула тот факт, что в первую очередь в России стали прививать именно работников медицинских организаций, чтобы снизить риск их заболевания и вывести их из-под удара болезни.

Это ведь те люди, которые могут помочь окружающим. Если бы врачей не было, то что делать заболевшим? Врачами никогда не рискуют. Это как в самолёте при аварии: сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом — на ребёнка. Потому что ребёнок не сможет вам помочь, а вы его спасти сможете. Людмила Крылова

Также она сказала, что в подобных ситуациях нужно ориентироваться на медиков. Как только появляется опыт наблюдения за привившимися людьми, население перестаёт опасаться нового препарата и более охотно идёт на процедуру.

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