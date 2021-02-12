Людмила Крылова: Государство не стало бы рисковать врачами, прививая опасной вакциной

Это ведь те люди, которые могут помочь окружающим. Если бы врачей не было, то что делать заболевшим? Врачами никогда не рискуют. Это как в самолёте при аварии: сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом — на ребёнка. Потому что ребёнок не сможет вам помочь, а вы его спасти сможете. Людмила Крылова