Белгородец заплатит 600 тысяч рублей женщине, которую он сбил на переходе

После этого женщина обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 600 тысяч рублей, а также компенсации покупки костылей. Свердловский районный суд удовлетворил требования пострадавшей. С водителя взыскали всю сумму за причинение морального вреда, а также 1015 рублей на покупку костылей.