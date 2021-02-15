Белгородец заплатит 600 тысяч рублей женщине, которую он сбил на переходе

На улице Попова 15 января случилось ДТП. Водитель на зелёный свет поворачивал направо и не уступил дорогу женщине, которая переходила проезжую часть.
В результате чего белгородка получила вред здоровью средней тяжести — она сломала две берцовые кости левой ноги. После операции на ноге женщину признали инвалидом третьей группы.
Виновником ДТП признали водителя по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ, наказание составил административный штраф.
После этого женщина обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 600 тысяч рублей, а также компенсации покупки костылей. Свердловский районный суд удовлетворил требования пострадавшей. С водителя взыскали всю сумму за причинение морального вреда, а также 1015 рублей на покупку костылей.
В прокуратуре Белгорода отметили, что компенсация морального вреда не зависит от вины причинителя вреда в случае, когда он причинён жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности. В данном случае — автомобилем.