Белгородец выплатил компенсацию за гибель выпавшей из машины на ходу пассажирки

Как сообщили в УФССП по региону, мужчина превысил скорость, а его пассажирка на ходу выпала из машины. Водитель оставил погибшую на дороге и скрылся, однако за свои действия ему всё равно пришлось отвечать.
Приставы списывали со счёта белгородца незначительные суммы в счёт погашения задолженности, а также удерживали средства с его зарплаты. Помимо этого, мужчине запретили совершать регистрационные действия в отношении автомобиля и выезжать из страны.
В итоге всю сумму задолженности удалось списать. За просрочку выплаты долга жителю района предстоит погасить более 38 тыс. рублей.