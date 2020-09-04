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Белгородец выплатил компенсацию за гибель выпавшей из машины на ходу пассажирки

4 сентября 2020, 11:10
Фото: Бел.Ру
Судебные приставы взыскали с жителя Валуйского района 550 тыс. рублей в качестве компенсации за нарушение ПДД со смертельным исходом. За несвоевременную уплату долга мужчине ещё предстоит выплатить исполнительский сбор.

Как сообщили в УФССП по региону, мужчина превысил скорость, а его пассажирка на ходу выпала из машины. Водитель оставил погибшую на дороге и скрылся, однако за свои действия ему всё равно пришлось отвечать.

Приставы списывали со счёта белгородца незначительные суммы в счёт погашения задолженности, а также удерживали средства с его зарплаты. Помимо этого, мужчине запретили совершать регистрационные действия в отношении автомобиля и выезжать из страны.

В итоге всю сумму задолженности удалось списать. За просрочку выплаты долга жителю района предстоит погасить более 38 тыс. рублей.

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#Новости#ДТП#Судебные приставы#Компенсация#Происшествия
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