Дочь сбитого насмерть белгородца получила компенсацию от «Валуйской Автоколонны»

По данным УФССП по региону, сотрудник ООО сбил на пешеходном переходе отца ребёнка. От полученных травм мужчина скончался, а законный представитель его дочери подал в суд с требованием взыскать с организации 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Суд иск удовлетворил, а приставы предупредили руководство «Валуйской Автоколонны» о последствиях неисполнения решения в срок. В обеспечительных мерах сотрудник управления запретил регистрационные действия в отношении автобусов Volvo B10 и Mercedes-Benz 0315 RHO.
Компания не стала дожидаться принудительных мер и выплатила девочке компенсацию в полном объёме.