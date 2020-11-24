Дочь сбитого насмерть белгородца получила компенсацию от «Валуйской Автоколонны»

По данным УФССП по региону, сотрудник ООО сбил на пешеходном переходе отца ребёнка. От полученных травм мужчина скончался, а законный представитель его дочери подал в суд с требованием взыскать с организации 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.