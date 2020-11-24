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Дочь сбитого насмерть белгородца получила компенсацию от «Валуйской Автоколонны»

24 ноября 2020, 12:47
Фото: Бел.Ру
Судебные приставы добились от ООО «Валуйская Автоколонна» выплаты компенсации морального вреда для несовершеннолетней жительницы области. Её отец погиб под колёсами автобуса, принадлежащего компании.

По данным УФССП по региону, сотрудник ООО сбил на пешеходном переходе отца ребёнка. От полученных травм мужчина скончался, а законный представитель его дочери подал в суд с требованием взыскать с организации 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд иск удовлетворил, а приставы предупредили руководство «Валуйской Автоколонны» о последствиях неисполнения решения в срок. В обеспечительных мерах сотрудник управления запретил регистрационные действия в отношении автобусов Volvo B10 и Mercedes-Benz 0315 RHO.

Компания не стала дожидаться принудительных мер и выплатила девочке компенсацию в полном объёме.

#Новости#Судебные приставы#Моральный вред#Автобус#Компенсация#Смертельное ДТП#Общество
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