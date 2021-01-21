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Предприятия Металлоинвеста подтвердили эффективность систем энергоменеджмента

21 января 2021, 13:11
Фото: «Металлоинвест»
Предприятия компании «Металлоинвест» успешно подтвердили эффективность систем энергетического менеджмента и их соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2018.

Независимая проверка ОЭМК им. А.А. Угарова, Уральской Стали, Лебединского ГОКа и Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева была проведена экспертами компаний, соответственно, TÜV THÜRINGEN (Австрия), Burau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch (Великобритания), BSI Group (Великобритания),TÜV NORD CERT GmbH (Германия).

Аудиторы проанализировали работу основных подразделений и управлений производственных площадок Металлоинвеста, выполнение соответствующих законодательных и нормативных требований и пришли к заключению, что система энергоменеджмента предприятий соответствует мировым стандартам.

Специалисты отметили, что в Компании созданы все условия для поддержания и результативного функционирования системы, включая особое внимание к вопросам энергосбережения и энергоэффективности со стороны руководства Металлоинвеста, а также вовлеченность и профессионализм работников.

Успешное выполнение программы аудита стало возможным благодаря серьёзной подготовительной работе и слаженному взаимодействию руководителей и специалистов комбинатов и департамента энергетики и энергоресурсов Компании. В рамках этой работы была утверждена Программа повышения энергоэффективности, стратегической целью которой является снижение доли затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции, гарантирование бесперебойного энергоснабжения, обеспечение развития производства необходимым объемом энергоресурсов.Сергей Щербина, директор департамента энергетики и энергоресурсов Металлоинвеста

На всех предприятиях Компании в рамках действующей интегрированной системы менеджмента также сертифицированы системы менеджмента качества, управления охраной труда и промышленной безопасностью, экологического менеджмента.

Наличие интегрированной сертифицированной системы менеджмента является показателем международной конкурентоспособности Компании, свидетельством того, что предприятия Металлоинвеста стабильно поставляют продукцию высшего качества, отвечающую мировым стандартам.

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