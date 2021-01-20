Металлоинвест улучшил ESG-рейтинг EcoVadis и снизил процентную ставку по линии ING

По итогам актуализации рейтинга Металлоинвест подтвердил соответствие «Серебряному» уровню. Рейтинг Компании улучшился на 5 баллов до 65 баллов, что является рекордным единовременным приростом с момента получения дебютного рейтинга в 2018 г. При этом среднее значение по отрасли составляет 43 балла.
Среди производителей металлоресурсов и стали Компания вошла в число 9% лучших по критерию «Окружающая среда» и 5% лучших по критерию «Трудовые права и права человека».
Вопросы устойчивого развития являются неотъемлемой частью нашей долгосрочной стратегии. Мы высоко ценим наши партнерские отношения как с клиентами, поставщиками и подрядчиками, так и с сотрудниками Компании. Поэтому уделяем большое внимание совершенствованию политик и внедрению лучших практик, которые способствуют созданию комфортной среды для всех заинтересованных сторон. Новая оценка ESG-рейтинга Компании, присвоенная EcoVadis на уровне 65 баллов, отражает существенный прогресс Металлоинвеста в этой области и позволяет нам снизить процентную ставку по линии «зелёного» финансирования, открытой в банке ИНГ.Назим Эфендиев, генеральный директор Металлоинвеста
В 2019 году Металлоинвест стал первой частной компанией в России, открывшей кредитную линию «зелёного» финансирования, процентная ставка по которой была привязана к рейтингу EcoVadis (в ИНГ Банке на сумму 100 млн долл или эквивалент в евро). В 2020 г. было объявлено о продлении срока действия линии на 3 года.
Справочно. На текущий момент Компания имеет ESG-рейтинги четырех независимых международных агентств: EcoVadis, SAM ESG, ISS ESG и Sustainalytics; является членом Глобального договора ООН (UNGC) и поддерживает глобальные инициативы ООН, в том числе разделяет 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН).