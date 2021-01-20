Металлоинвест улучшил ESG-рейтинг EcoVadis и снизил процентную ставку по линии ING

Вопросы устойчивого развития являются неотъемлемой частью нашей долгосрочной стратегии. Мы высоко ценим наши партнерские отношения как с клиентами, поставщиками и подрядчиками, так и с сотрудниками Компании. Поэтому уделяем большое внимание совершенствованию политик и внедрению лучших практик, которые способствуют созданию комфортной среды для всех заинтересованных сторон. Новая оценка ESG-рейтинга Компании, присвоенная EcoVadis на уровне 65 баллов, отражает существенный прогресс Металлоинвеста в этой области и позволяет нам снизить процентную ставку по линии «зелёного» финансирования, открытой в банке ИНГ.Назим Эфендиев, генеральный директор Металлоинвеста