Назначены директора горного и металлургического дивизионов Металлоинвеста

Алексей Кушнарев окончил в 1982 году Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова по специальности «Обработка металлов давлением». В 1995 году получил дополнительное образование в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Руководитель в условиях рынка». С 1982 по 2002 годы работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, где прошел путь от вальцовщика до главного прокатчика комбината. В период с 2002 по 2020 годы был главным прокатчиком, главным инженером и Управляющим директором «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) и «Евраз Качканарский ГОК».