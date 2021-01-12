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Posted 12 января 2021, 13:48

Published 12 января 2021, 13:48

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Назначены директора горного и металлургического дивизионов Металлоинвеста

12 января 2021, 13:48
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, объявляет о назначении Рината Исмагилова директором горного дивизиона и Алексея Кушнарева – директором металлургического дивизиона.

Это новые должности в структуре Компании. Назначения призваны повысить эффективность управления производством, ускорить внедрение новых технологий и обеспечить применение лучших практик в бизнес-процессах.

Ринат Исмагилов отвечает за формирование политики развития, модернизацию и рациональное использование ресурсов горно-обогатительных комбинатов Компании – Лебединского ГОКа и Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.

В сферу ответственности Алексея Кушнарева входит решение аналогичных задач для металлургических активов Металлоинвеста – ОЭМК им. А.А. Угарова и Уральской Стали.

Мы усиливаем команду в рамках амбициозной стратегии развития Компании. Ринат Исмагилов – один из лучших профессионалов в своей области. Благодаря работе его команды на комбинатах Металлоинвеста были внедрены уникальные технологии обогащения железорудного сырья и схемы производства высококачественной продукции.За плечами Алексея Кушнарева большой опыт, полученный на предприятиях Магнитки и Евраза. Он досконально знает процессы производства и обработки металлов, понимает современные тенденции отрасли и методы внедрения наиболее перспективных решенийНазим Эфендиев, генеральный директор Металлоинвеста

Ринат Исмагилов окончил в 1986 году Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности «Обогащение полезных ископаемых». На протяжении многих лет работал на предприятиях российской горно-металлургической компании «Норильский никель». С 2013 года занимал должности заместителя директора департамента, директора департамента горнорудного производства Металлоинвеста.

Алексей Кушнарев окончил в 1982 году Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова по специальности «Обработка металлов давлением». В 1995 году получил дополнительное образование в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Руководитель в условиях рынка». С 1982 по 2002 годы работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, где прошел путь от вальцовщика до главного прокатчика комбината. В период с 2002 по 2020 годы был главным прокатчиком, главным инженером и Управляющим директором «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) и «Евраз Качканарский ГОК».

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#Новости#Экономика#Металлоинвест#Ринат Исмагилов#Алексей Кушнарев
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