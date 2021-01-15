Правительство Белгородской области заказало размещение наружной социальной рекламы

Согласно документам госзакупки, департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области заключил контракт на услуги по разработке, изготовлению и размещению наружной социальной рекламы. Всего проведут шесть рекламных кампаний, которые будут касаться экономики, культуры и социальной сферы.
За услуги областное правительство заплатит 1,8 млн рублей. Средства возьмут из бюджета Белгородской области. Проводить кампании будут на территории Белгорода и Белгородского района. Социальную рекламу разместят в областном центре на информационных носителях 3×6 м, а в районе — 1,2×1,8, 1,4×2,9 и 2,7×3,7 м.
Первая информационная кампания пройдёт в течение пяти календарных дней с момента подписания контракта. Она будет включать разработку и размещение 30 рекламных материалов на баннере формата 3×6 м в областном центре и 46 макетов разных форматов в Белгородском районе.
Второй этап начнётся с 15 апреля. В это время заказчик изготовит и разместит 12 рекламных материалов в Белгороде и 16 — в районе.
Третья кампания стартует 6 мая, четвёртая — 1 июля, пятая — 2 сентября и шестая — 1 ноября. Так, во время третьей разработают шесть рекламных материалов в областном центре и 16 — в Белгородском районе.
Во время четвёртой появятся ещё 18 рекламных баннеров в Белгороде и 32 — в Белгородском районе, во время пятой — 24 и 32 материала соответственно и во время шестой — 13 и 32 соответственно.
Каждая кампания будет включать индивидуальную разработку слоганов, образов, цветового оформления и элементы отрисовки.
Всего исполнитель разработает и разместит 103 рекламных материала на баннере формата 3×6 м, 66 — на бумаге формата 1,2×1,8 м, 88 — на бумаге формата 1,4×2,9 м и 20 — на скроллерной бумаге формата 2,7×3,7 м.
Контракт заключили до 10 декабря 2021 года. Проводить рекламные кампании будет общество с ограниченной ответственностью «Пармос». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2004 году в Алексеевке. Основной вид деятельности — торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включёнными в другие группировки. Руководитель и бенефициар — Алексей Парфенов. В 2019 году убыток компании составил 83 тысячи рублей.