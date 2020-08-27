Одноклассники запустили интерактивную рекламу в мобильной ленте новостей

По результатам тестовых кампаний интерактивный рекламный формат в среднем приносит в три раза больше конверсий, чем стандартные промопосты и позволяет эффективнее рассказать о продукте и сподвигнуть пользователя к целевому действию. Одним из первых новый формат протестировал бренд ювелирных украшений SOKOLOV. По сюжету игры пользователь должен выбрать свой сюрприз из представленных на экране коробочек с украшениями. По итогам интерактива каждый, кто выполняет задание, получает купон или скидочный промокод на покупку ювелирных украшений бренда.