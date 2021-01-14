В старооскольском Центре эколого-биологического образования открыли «Зелёный класс»

На грантовые средства в Центре оборудовали исследовательскую площадку под открытым небом: установили просторную беседку из сруба, деревянный стол и лавки, приобрели два набора складной мебели и оборудование для занятий. Прилегающую к площадке территорию украсили малыми архитектурными формами — гномами и фонарями. В «Зелёном классе» будут проводить занятия по изучению флоры и фауны с использованием экологической лаборатории, разнообразные квесты, мастер-классы и другие экологические мероприятия, развивающие интерес к природе.