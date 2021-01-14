В старооскольском Центре эколого-биологического образования открыли «Зелёный класс»

Проект стал одним из победителей конкурса общественно полезных инициатив «Стальное дерево» 2020 года, который реализуется в Старом Осколе социальным партнёром НЛМК — благотворительным фондом «Милосердие» при поддержке Стойленского ГОКа.
На грантовые средства в Центре оборудовали исследовательскую площадку под открытым небом: установили просторную беседку из сруба, деревянный стол и лавки, приобрели два набора складной мебели и оборудование для занятий. Прилегающую к площадке территорию украсили малыми архитектурными формами — гномами и фонарями. В «Зелёном классе» будут проводить занятия по изучению флоры и фауны с использованием экологической лаборатории, разнообразные квесты, мастер-классы и другие экологические мероприятия, развивающие интерес к природе.
Нам очень давно хотелось создать красивый уголок для занятий и массовых мероприятий — квест-игр и театрализованных представлений. Теперь наша мечта осуществилась. Мы очень рады, что выиграли 300 тысяч рублей на реализацию наших идей. Спасибо за это программе «Стальное дерево.Эльвира Шахова, методист Центра эколого-биологического образования
Всего в 2020 году к реализации приняты 15 проектов грантовой программы «Стальное дерево», которые направлены на поддержку детского спорта, создание комфортной городской среды, создание музея истории Курской магнитной аномалии, обучающих программ и мастер-классов.
Информация о Стойленском ГОКе
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.