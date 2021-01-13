Суд заставил аэропорт Белгорода установить амбулифт

Для справки: по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом Рустехавиа» — компания из Смоленской области, существующая с 2017 года. Руководителем и бенефициаром числится Вероника Медовская, а доли в уставном капитале поделены 75/25% между ней и ЗАО «Белстатс» (белорусский завод аэродромной техники). За 2019 год выручка от продаж «Рустехавиа» составила 64,2 млн рублей, а чистая прибыль — 141 000 рублей. Также в «СПАРК-Интерфакс» отмечено, что сведения о компании в ЕГРЮЛ признаны недостоверными.