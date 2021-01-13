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Суд заставил аэропорт Белгорода установить амбулифт

13 января 2021, 07:51
Фото: ИА "Бел.Ру"
лифт
На поставку лифта для лиц с ограниченными возможностями здоровья потратят 7,6 млн рублей. Соответствующие документы уже опубликованы на сайте госзакупок.

ООО «Международный аэропорт Белгород» заключило договор на поставку амбулифта для людей с ОВЗ. На закупку специального подъёмного устройства собирались потратить 8,8 млн рублей.

На участие в электронном аукционе было подано три заявки: от «Гирд-Автофургона», «Регионального технического центра» и «Торгового дома Рустехавиа». По ценовому предложению победил последний участник. В итоге на спецлифт потратят 7,6 млн рублей.

Для справки: по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом Рустехавиа» — компания из Смоленской области, существующая с 2017 года. Руководителем и бенефициаром числится Вероника Медовская, а доли в уставном капитале поделены 75/25% между ней и ЗАО «Белстатс» (белорусский завод аэродромной техники). За 2019 год выручка от продаж «Рустехавиа» составила 64,2 млн рублей, а чистая прибыль — 141 000 рублей. Также в «СПАРК-Интерфакс» отмечено, что сведения о компании в ЕГРЮЛ признаны недостоверными.

Поставщик должен доставить оборудование не позже четырёх месяцев с момента заключения договора. Причём стоимость доставки включена в вышеуказанную сумму. Однако суд обязал «Международный аэропорт Белгород» купить амбулифт в течение одного месяца. Датой обратного отсчёта считается 21 января.

Напомним, что отсутствие лифта для людей с особенностями здоровья прокуратура заметила ещё в 2017 году при проверке, и в ноябре 2019 года аэропорт должен был закупить его. Но когда транспортная прокуратура наведалась с проверкой, лифта всё ещё не было. Поэтому вмешаться пришлось суду.

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