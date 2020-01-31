Прокуратура заставила аэропорт Белгорода купить амбулифт

Posted 31 января 2020, 10:25
Published 31 января 2020, 10:25
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
Проверка показала, что аэропорт нарушил законодательство о соцзащите инвалидов по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры. В рамках разработанной дорожной карты аэропорт собирался купить в ноябре 2019 года специальное подъёмное устройство – амбулифт, уточнили в пресс-службе ведомства.
Однако во время контрольного визита транспортные прокуроры так его и не нашли. Выяснилось, что никаких шагов по покупке устройства руководство аэропорта не совершало.
Свердловский районный суд областного центра 21 января обязал ООО «Международный аэропорт Белгород» приобрести и установить амбулифт в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу. По данным прокуратуры, этот срок ещё не наступил.