bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января 2020, 10:25

Published 31 января 2020, 10:25

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

Прокуратура заставила аэропорт Белгорода купить амбулифт

Прокуратура заставила аэропорт Белгорода купить амбулифт

31 января 2020, 10:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Аэропорт
Нарушение надзорное ведомство выявило ещё в июле 2017 года.

Проверка показала, что аэропорт нарушил законодательство о соцзащите инвалидов по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры. В рамках разработанной дорожной карты аэропорт собирался купить в ноябре 2019 года специальное подъёмное устройство – амбулифт, уточнили в пресс-службе ведомства.

Однако во время контрольного визита транспортные прокуроры так его и не нашли. Выяснилось, что никаких шагов по покупке устройства руководство аэропорта не совершало.

Свердловский районный суд областного центра 21 января обязал ООО «Международный аэропорт Белгород» приобрести и установить амбулифт в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу. По данным прокуратуры, этот срок ещё не наступил.

Материалы по теме
Белгородская прокуратура добилась отмены завышенных ставок по аренде землиПрокуратура пытается отобрать права у белгородца с психическим расстройствомПрокуратура Белгородской области проверит безопасность труда на заводе под Борисовкой
#Новости#Общество#Аэропорт#Прокуратура#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика