Как включить свой двор в программу благоустройства в 2021 году

В областном центре действует программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода». Очередной отбор может пройти в третьем квартале 2021 года.
По информации пресс-службы городской администрации, по этой программе в минувшем году благоустроили 48 дворов. В 2021-м по плану работы пройдут в 25 дворах.
Чтобы включить свой двор в этот список, белгородцы должны собрать ряд документов. Со списком можно ознакомиться ниже.
Документы следует передать в департамент городского хозяйства: Гражданский проспект, 38, каб. 418. В течение трёх рабочих дней со дня завершения приёма комиссия проверит поступившие заявки и по итогам сформирует список дворов, в которых проведут комплексное благоустройство.
Список документов, необходимых для участия:
1. Заверенные копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями:
— о выборе способа управления многоквартирным домом;
— об участии в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.
2. Акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов.
3. Копия документа, удостоверяющего личность для участника отбора — физического лица.
4. Копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учёт для участника отбора — юридического лица.