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Как включить свой двор в программу благоустройства в 2021 году

12 января 2021, 11:46
Фото: ИА «Бел.Ру»
В текущем году в городе планируется отремонтировать 25 дворовых территорий. В мэрии Белгорода рассказали, что нужно сделать желающим попасть в муниципальную программу по благоустройству.

В областном центре действует программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода». Очередной отбор может пройти в третьем квартале 2021 года.

По информации пресс-службы городской администрации, по этой программе в минувшем году благоустроили 48 дворов. В 2021-м по плану работы пройдут в 25 дворах.

Чтобы включить свой двор в этот список, белгородцы должны собрать ряд документов. Со списком можно ознакомиться ниже.

Документы следует передать в департамент городского хозяйства: Гражданский проспект, 38, каб. 418. В течение трёх рабочих дней со дня завершения приёма комиссия проверит поступившие заявки и по итогам сформирует список дворов, в которых проведут комплексное благоустройство.

Список документов, необходимых для участия:

1. Заверенные копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями:

— о выборе способа управления многоквартирным домом;

— об участии в отборе дворовых территорий МКД на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

2. Акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода

3. Копия документа, удостоверяющего личность для участника отбора — физического лица.

4. Копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учёт для участника отбора — юридического лица.

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