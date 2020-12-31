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За сутки 186 человек в Белгородской области подхватили коронавирус

31 декабря 2020, 08:10
Фото: https://pixabay.com/ru/
Статистику 31 декабря опубликовал федеральный оперштаб.

За последние сутки COVID-19 в Белгородской области заразились 186 человек. Общее число заболевших достигло 21 817. Выздоровели 19 973 пациента.

Скончались из-за коронавируса 258 пациента. За последние сутки, по данным регионального оперштаба, в статистику смертности в регионе добавили ещё шесть человек. Жертвами болезни стали жители Белгорода, Старооскольского, Губкинского, Новооскольского городских округов, Белгородского района, их возраст – от 56 до 74 лет. Они лечились в горбольнице №2 Белгорода, Старооскольской окружной больнице, в Прохоровской и Новооскольской ЦРБ.

На 31 декабря в России зарегистрировано 3 159 297 случаев заражения коронавирусом, за сутки прибавились 27 747 человек, умерли 593 россиянина. Общее число летальных исходов — 57 019. 2 554 340 человек выздоровели.

В мире лидером по числу заражённых остаются США — 19,7 млн человек. На втором месте Индия — 10,3 млн, на третьем — Бразилия (7,62 млн). Россия на сегодняшний день занимает четвёртое место.

Все новости по теме коронавируса собраны в сюжете ИА «Бел.Ру».

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