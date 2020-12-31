За сутки 186 человек в Белгородской области подхватили коронавирус

Скончались из-за коронавируса 258 пациента. За последние сутки, по данным регионального оперштаба, в статистику смертности в регионе добавили ещё шесть человек. Жертвами болезни стали жители Белгорода, Старооскольского, Губкинского, Новооскольского городских округов, Белгородского района, их возраст – от 56 до 74 лет. Они лечились в горбольнице №2 Белгорода, Старооскольской окружной больнице, в Прохоровской и Новооскольской ЦРБ.