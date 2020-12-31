Стало известно, на каких предприятиях Белгородской области болеют коронавирусом

На четырёх крупных предприятиях региона зарегистрировано больше 5 случаев заболевания COVID-19. Это Лебединский ГОК (14 случаев), «Белгородские корма» (8 случаев), ОЭМК (6 случаев) и ЭФКО (5 случаев).
Проверки показали, что на этих предприятиях заносы вируса произошли из семейно-бытовых очагов, и он получил дальнейшее распространение в трудовых коллективах.
По данным регионального оперштаба, чаще всего жители региона заболевают COVID-19 в местах массового скопления людей, в общественных местах, в автобусах и магазинах. Об этом говорят 54 % заражённых короной. В семье заразились 27 % инфицированных, остальные – в местах учёбы или работы.
По состоянию на 31 декабря в Белгородской области зарегистрировано 247 семейных очагов заражения коронавирусом — это 570 больных.