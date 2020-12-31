Стало известно, на каких предприятиях Белгородской области болеют коронавирусом

По данным регионального оперштаба, чаще всего жители региона заболевают COVID-19 в местах массового скопления людей, в общественных местах, в автобусах и магазинах. Об этом говорят 54 % заражённых короной. В семье заразились 27 % инфицированных, остальные – в местах учёбы или работы.