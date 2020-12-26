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В Белгороде за сутки прибавилось 97 заражённых коронавирусом

26 декабря 2020, 14:15
Фото: ИА «Бел.Ру»
Кроме этого, за день в городе увеличилась статистика умерших: скончались 74-летний мужчина и 62-летняя женщина. Общее число заболевших в Белгородской области тем временем приближается к 21 тысяче.

В регионе за день у 186 человек подтвердили коронавирус. Лидером по суточному приросту вновь стал Белгород: +97 человек.

Больше десяти заболевших выявили в Белгородском районе (18) и Старооскольском горокруге (16), в 15 муниципалитетах — от одного до девяти новых случаев заболевания. Не прибавилось пациентов с ковидом за день в Вейделевском, Красненском, Красногвардейском и Ровеньском районах.

Таким образом, общее число заболевших в регионе увеличилось до 20 899.

Скончались в Белгородской области с начала пандемии 235 человек с подтверждённым коронавирусом. За минувшие сутки в статистику летальных исходов попали шесть жертв:

  • 41-летний мужчина из Алексеевского горокруга, детская областная клиническая больница;
  • 62-летняя женщина из Белгорода, горбольница № 2;
  • 64-летняя женщина из Яковлевского горокруга, детская областная клиническая больница;
  • 74-летний мужчина из Белгорода, горбольница № 2;
  • две 81-летние женщины из Яковлевского горокруга, горбольница № 2.

Продолжают лечение в больницах 858 пациентов, на дому — 2459. В тяжёлом состоянии находятся 115 человек, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Завершили стационарное и амбулаторное лечение от коронавируса 17 347 белгородцев.

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