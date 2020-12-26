В Белгороде за сутки прибавилось 97 заражённых коронавирусом

Больше десяти заболевших выявили в Белгородском районе (18) и Старооскольском горокруге (16), в 15 муниципалитетах — от одного до девяти новых случаев заболевания. Не прибавилось пациентов с ковидом за день в Вейделевском, Красненском, Красногвардейском и Ровеньском районах.