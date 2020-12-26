В Белгороде за сутки прибавилось 97 заражённых коронавирусом

В регионе за день у 186 человек подтвердили коронавирус. Лидером по суточному приросту вновь стал Белгород: +97 человек.
Больше десяти заболевших выявили в Белгородском районе (18) и Старооскольском горокруге (16), в 15 муниципалитетах — от одного до девяти новых случаев заболевания. Не прибавилось пациентов с ковидом за день в Вейделевском, Красненском, Красногвардейском и Ровеньском районах.
Таким образом, общее число заболевших в регионе увеличилось до 20 899.
Скончались в Белгородской области с начала пандемии 235 человек с подтверждённым коронавирусом. За минувшие сутки в статистику летальных исходов попали шесть жертв:
Продолжают лечение в больницах 858 пациентов, на дому — 2459. В тяжёлом состоянии находятся 115 человек, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Завершили стационарное и амбулаторное лечение от коронавируса 17 347 белгородцев.