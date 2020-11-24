Астрологи рассказали, кому из знаков зодиака 25 ноября будет тревожно

Девам 25 ноября будет тяжело мириться с окружающей несправедливостью. Не берите на себя роль судьи, потому что это как раз тот случай, когда на ринг лучше не соваться даже рефери — можно схлопотать в ухо и отъехать в нокдаун. Не берите на себя обязанности других людей: это всё равно не оценят и могут ещё и упрекнуть в том, что вы плохо постирали чужие вещи и неровно расчистили дорожку у своего подъезда.