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Астрологи рассказали, кому из знаков зодиака 25 ноября будет тревожно

24 ноября 2020, 16:00
Фото: pixabay.com
Не бойтесь рисковать в эту среду: положение звёзд говорит о том, что большая часть дел закончится для вас прибыльно. Но лучше не рисковать всеми сбережениями и придерживаться золотой середины.

Овны будут неплохо чувствовать себя в этот день, ведь Луна заглянула к ним на чаёк, а, может, и что покрепче. Привычная прагматичность и дотошность, граничащая с ранним маразмом, в эту среду отпустит Овнов погулять и повилять коротким хвостиком. Не приманивайте волков и не ругайтесь со всеми подряд — это может плохо кончиться. Посвящайте в свои планы близких или хотя бы сообщайте, в какой район идёте гулять, чтобы потом было проще вас разыскивать.

Если в недавнем прошлом Тельцы ставили всё на кон, то в эту среду могут оказаться либо на Канарах, либо на нарах. Надеемся, что вы честно зарабатывали свои денежки, потому что любопытная Луна хочет заглянуть к вам и выяснить, какие кольца всевластия вы прячете в своих карманцах. Не расстраивайтесь, если оказались на пепелище — и после извержения вулканов расцветают поля, а глупые людишки селятся на склонах дымящейся горы.

Близнецам звёзды готовят испытание. Может выясниться, что вашего интернет-ухажёра Педро зовут на самом деле Петя, и он вовсе не из Швеции, а из Сызрани, да ещё и сидит в очень ограниченном пространстве. Старайтесь стойко принимать удары судьбы, не отчаиваться и не ставить на себе крест. Оставайтесь открытым и общительным человеком, тогда Луна выдаст утешительный приз всем, кто дополз до конца этого непростого года и не потерял себя в пути.

Раки будут весь день думать о какой-то чепухе, вроде зелёных челябинских собак или кыштымского Алёшеньки. Оставайтесь на связи с окружающими людьми и не теряйте контакт к реальностью — астрал и иные миры — это хорошо, но лучше всё-таки думать о том, что на завтра ещё обед сварить надо бы. Побудьте наедине с собой, устройте вечер просмотра любимых фильмов.

Львам хочется внимания и ухода со стороны любимых людей. Не доставайте их своими предрассудками и не нойте, что вам уделяют мало времени. Звёзды говорят, что вечером надо будет превозмочь и устроить себе небольшую активность. Пусть это будет лёгкая пробежка, зарядка или подъём на свой этаж пешком по лестнице. Не ругайтесь с соседями, насколько бы неадекватными они в эту среду ни были.

Девам 25 ноября будет тяжело мириться с окружающей несправедливостью. Не берите на себя роль судьи, потому что это как раз тот случай, когда на ринг лучше не соваться даже рефери — можно схлопотать в ухо и отъехать в нокдаун. Не берите на себя обязанности других людей: это всё равно не оценят и могут ещё и упрекнуть в том, что вы плохо постирали чужие вещи и неровно расчистили дорожку у своего подъезда.

Луна отправляет Весам счастливый билетик и индульгенцию на скандал с начальством. В этот день можно решать вопросы по работе, увольняться и устраиваться на новую работу, ругаться с чиновниками, которые в восьмой раз отправляют вас за справкой на справку, а потом уходят на самоизоляцию. Любую ситуацию сможете повернуть в свою пользу, поэтому не сидите сложа руки. У вас не лапки — у вас в эту среду цепкие щупальца осьминога.

Скорпионам нужно перестать ухлёстывать за человеком, который к вам равнодушен. Не тащите брёвна в дом, чтобы потом не ныть друзьям, что поговорить не с кем, а на растопку пускать честно завоёванное полено жалко. Не отвечайте на агрессию негативом и не провоцируйте окружающих на конфликт.

Стрельцам придётся сменить лук на автомат, чтобы отстреливать врагов ещё на подлёте к вашей крепости. Не ждите, пока какая-нибудь выхухоль укусит вас за бочок — действуйте на опережение и прекратите общение с противными людьми. Сдерживайте амбиции и не слишком-то задирайте нос перед окружающими.

У Козерогов сгущаются краски, причём дело может быть в увлечении оккультными ритуалами и чтении сомнительной литературы. Если находите на своем пороге дохлых мышей, а в капюшоне — булавки, то, скорее всего, нужно перестать пытаться пробиться на «Битву экстрасенсов» и общаться с сомнительными людьми. Не посещайте большого скопления людей и избегайте кашляющих — в эту среду горло и глаза находятся в опасности.

Водолеям можно отправиться на шопинг и купить то, на что давно засматривались. Пусть это будет яркое красное платье, новая табуретка на кухню или вожделенный шуруповёрт. Тратьте деньги на то, что принесёт радость. Не ешьте сладкое, иначе в красное платье вы перестанете влезать уже к концу этого года и вкатитесь в 2021-й радостным новогодним шаром.

Рыбы могут почувствовать себя неуютно и заподозрить, что из них собираются сварить уху. На работе из-за этого могут быть конфликты с руководством и коллегами, а также желание послать всё куда подальше. Возьмите себя в руки и докажите всем, что вы индивидуальны и ответственны. Конец дня будет зависеть от того, сможете вы побороть истерику или нет, так что лучше не планируйте важных дел.

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