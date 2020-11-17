В Белгороде рассказали, почему разнится статистика числа умерших от коронавируса

17 ноября Росстат опубликовал статистику скончавшихся от COVID-19 в Белгородской области. Внимание цепляет тот факт, что данные госстатистики, регионального и федерального оперативных штабов разнятся. Почему — спросили Наталию Зубареву как начальника депздрава области.
Чиновница ответила, что это нормально, так как сентябрьская статистика Росстата не по факту случившегося. Здесь играла роль дата выдачи свидетельства о смерти, а сам летальный исход мог случиться двумя или даже тремя месяцами ранее. Чтобы данные были актуальны, надо сверить все статистические источники, а это, по мнению Зубаревой, произойдёт не ранее февраля 2021 года.
На первом этапе пандемического сезона мы говорили, что статистика формируется по-разному. Статистика, которая публикуется в официальных данных Росстата, берётся из данных органа ЗАГС. Там же фиксация смерти происходит по факту выдачи свидетельства о смерти. То есть оперативные данные в медицинских организациях формируются по факту наступления смерти либо в случае летальности в стационаре. А в органах ЗАГС данные формируются по факту обращения родственников за свидетельством о смерти близкого.Наталия Зубарева
Также важно учитывать тот факт, что, помимо прочего, проводятся экспертизы по факту вскрытия, которые занимают не один деть, а иногда и не один месяц. По заключениям патологоанатомических экспертиз данные могут меняться.
Напомним, что, согласно данным Росстата, за сентябрь в регионе скончались десять пациентов с коронавирусом, в то время как региональный оперштаб сообщал о пяти летальных исходах.