В Белгороде рассказали, почему разнится статистика числа умерших от коронавируса

Чиновница ответила, что это нормально, так как сентябрьская статистика Росстата не по факту случившегося. Здесь играла роль дата выдачи свидетельства о смерти, а сам летальный исход мог случиться двумя или даже тремя месяцами ранее. Чтобы данные были актуальны, надо сверить все статистические источники, а это, по мнению Зубаревой, произойдёт не ранее февраля 2021 года.