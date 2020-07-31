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Росстат позволит белгородцам считать себя эльфами

31 июля 2020, 16:21
Фото: pixabay.com
В Росстате сообщили о том, что не будут бороться с гражданами, которые в ходе переписи населения представляются эльфами, гоблинами и джедаями. Такие случаи бывают на каждой переписи, но эксперты отмечают, что процент «сказочных» граждан невелик.

В ходе переписи населения белгородцам позволят считать себя представителями сверхъестественных рас. Так, например, при каждой переписи населения встречаются люди, считающие себя эльфами, джедаями или гоблинами. Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов сообщил, что бороться с такими гражданами нет смысла.

На долю сказочных индивидов приходится достаточно низкий процент от общего числа участников переписи. Поэтому бороться с представителями сверхъестественных рас ведомство не будет. Смелов отметил, что на предыдущей переписи в России было зарегистрировано всего 1024 человека, представившихся не людьми. Также эксперт добавил, что если кто-то считает себя эльфом, то пусть будет эльфом.

Однако белгородцев всё-таки призывают ответственно и серьёзно отнестись к процедуре, которая начнётся в октябре текущего года. Достоверность данных поможет властям разработать план развития территорий и учесть состав населения того или иного региона.

Всероссийская перепись населения пройдёт не только в живом режиме, но и в формате онлайн. Записать себя и свою семью можно будет через портал госуслуг, прийти в МФЦ или на стационарный участок.

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