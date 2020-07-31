Росстат позволит белгородцам считать себя эльфами

На долю сказочных индивидов приходится достаточно низкий процент от общего числа участников переписи. Поэтому бороться с представителями сверхъестественных рас ведомство не будет. Смелов отметил, что на предыдущей переписи в России было зарегистрировано всего 1024 человека, представившихся не людьми. Также эксперт добавил, что если кто-то считает себя эльфом, то пусть будет эльфом.