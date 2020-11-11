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За сутки коронавирус подтвердили у 154 белгородцев

11 ноября 2020, 08:07
Фото: ИА «Бел.Ру»
Выписали по выздоровлении 196 человек, в статистику внесли ещё один случай летального исхода. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 13 072 пациента с COVID-19. В России за день — 19 851 заболевший.

В Белгородской области за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 154 человек. В статистику выздоровевших попали 196 пациентов. За сутки зарегистрировали ещё один случай летального исхода.

Всего в регионе насчитывается 13 072 пациента с COVID-19. Выздоровел 11 331 белгородец. Скончались 79 человек, в федеральной статистике говорится о 62 жертвах.

В России за день зарегистрировали 19 851 заражённого COVID-19. Выписали в то же время 18 616 человек, умерли 432.

С начала пандемии в стране выявили 1 836 960 пациентов с коронавирусом. Завершили стационарное и амбулаторное лечение 1 369 357 россиян. Скончались, по официальным данным, 31 593 человека.

Все новости по теме коронавируса собраны в сюжете ИА «Бел.Ру».

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