За сутки коронавирус подтвердили у 154 белгородцев

В Белгородской области за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 154 человек. В статистику выздоровевших попали 196 пациентов. За сутки зарегистрировали ещё один случай летального исхода.
Всего в регионе насчитывается 13 072 пациента с COVID-19. Выздоровел 11 331 белгородец. Скончались 79 человек, в федеральной статистике говорится о 62 жертвах.
В России за день зарегистрировали 19 851 заражённого COVID-19. Выписали в то же время 18 616 человек, умерли 432.
С начала пандемии в стране выявили 1 836 960 пациентов с коронавирусом. Завершили стационарное и амбулаторное лечение 1 369 357 россиян. Скончались, по официальным данным, 31 593 человека.