Учёные назвали восемь главных симптомов коронавируса

В материалах на «Бел.Ру» ранее уже писали о том, как долго человек заразен во время инфицирования коронавирусом и после выздоровления, почему не стоит увлекаться компьютерной томографией (КТ) без надобности и назначений врача и каких последствий можно ждать после перенесённой инфекции: тромбоз, бесплодие, проблемы с лёгкими, психикой, почками и т. д.
В этой публикации расскажем, какие выделяют самые распространённые симптомы коронавируса. Если со сроками заражения всё очень размыто, то восемь основных симптомов при COVID-19 учёным удалось определить.
1. Проблемы с горлом и лёгкими
Это наиболее распространённые и понятные симптомы. Новый вирус оседает в горле, а позже может добраться до лёгких и желудка. Так он может проникнуть и в другие органы и почти во все системы, в том числе пищеварительную и кровеносную. COVID-19 способен разрушать клетки лёгких и влиять на иммунную систему.
2. Цитокиновый шторм
Когда вирус проникает глубже — в лёгкие и иммунную систему, наш организм начинает с ним бороться. Он выделяет поток цитокинов (белка, управляющего иммунной реакцией) для борьбы с вирусом, но нередко бывает, что он убивает не только патогенные клетки, но и здоровые. Это и есть цитокиновый шторм. У человека падает давление, понижается уровень кислорода в крови, и всё это приводит к летальному исходу. Это описано подробнее в материалах «Комсомольской правды».
3. Отёк мозга
Коронавирус зачастую сопровождается высокой температурой и спутанным сознанием. Учёные предполагают, что COVID-19 опасен для мозга, потому что из-за нехватки кислорода (описано в предыдущем пункте) в лёгкие не поступает нужное его количество. Нехватка кислорода сказывается на мозговой деятельности, провоцируя галлюцинации и судороги.
4. Коронавирусная пневмония
При COVID-19 у людей нередко возникает состояние гипоксии, когда в крови недостаточно кислорода. Это может не почувствовать сам пациент, но в то же время в лёгких уже могут быть гной или жидкость. Так проявляется COVID-пневмония, и видна она лишь на рентгене.
5. Тромбоз
Это как раз касается кровеносной системы, о которой мы упоминали выше. У инфицированных коронавирусом могут образовываться кровеносные сгустки в сосудах — тромбы. Они могут начать двигаться и, если окажутся в мозге, могут спровоцировать инсульт. О наличии или отсутствии таких сгустков может говорить уровень белковых ферментов, называемых D-димерами.
6. Воспалительный синдром
Этот симптом относится к детям, и врачи называют его детским мультисистемным воспалительным синдромом. У таких деток наблюдается токсический шок: лихорадка, воспалительный процесс, сыпь, сбой работы внутренних органов. Педиатры сравнивают его с синдромом Кавасаки. При коронавирусной инфекции этот симптом очень опасен и может вызвать воспаление кровеносных сосудов и сердечной мышцы.
7. Потеря запаха и вкуса
Аносмия (потеря обоняния) и, как следствие, потеря вкуса часто наблюдается у инфицированных коронавирусом. Но врачи до сих пор не смогли до конца связать эти симптомы с COVID-19: у одних они есть, у других — нет.
8. Ковидные пальцы или ишемия
Пальцы становятся фиолетовыми или красными — это может быть ишемия из-за снижения притока крови к конечностям. Такое бывает и с пальцами рук, и на ногах. Более характерным симптом является для молодых людей. Он может быть вызван закупоркой мелких сосудов.
Замначальника депздрава Белгородской области Людмила Крылова на одном из ноябрьских брифингов заявила, что нет чётких симптомов для обязательной госпитализации с COVID-19. Кроме того, в регионе не всем пациентом с проблемами обоняния и потерей вкусовых ощущений назначают тест на коронавирус. Хотя Крылова не отрицает, что такие люди находятся у врачей под особым контролем.