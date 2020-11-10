Учёные назвали восемь главных симптомов коронавируса

Когда вирус проникает глубже — в лёгкие и иммунную систему, наш организм начинает с ним бороться. Он выделяет поток цитокинов (белка, управляющего иммунной реакцией) для борьбы с вирусом, но нередко бывает, что он убивает не только патогенные клетки, но и здоровые. Это и есть цитокиновый шторм. У человека падает давление, понижается уровень кислорода в крови, и всё это приводит к летальному исходу. Это описано подробнее в материалах «Комсомольской правды».