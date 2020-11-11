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«Белогорье» не смогло пробиться в финал Кубка России по волейболу

11 ноября 2020, 14:20
Фото: Бел.Ру
В последнем матче полуфинального раунда белгородские «львы» переиграли новосибирский «Локомотив». Но этого не хватило, чтобы продолжить турнир.

«Белогорье» встретилось с новосибирцами в рамках заключительного тура полуфинальной группы А. До этого «Локомотив» обыграл «Югру-Самотлор» в трёх партиях, а белгородцы уступили той же команде.

Для выхода в финал «Локомотиву» нужно было выиграть две партии, что команда из Новосибирска и сделала с одинаковым счётом 25:19. Матч в итоге остался за белгородцами, которые выиграли на тай-брейке. Но этого «львам» не хватило для выхода в следующий раунд.

На прошлой неделе участником «Финала четырёх» стал казанский «Зенит». На правах хозяина ещё одним финалистом стали их питерские одноклубники. Полуфинальный раунд в группе С закончится в начале декабря.

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