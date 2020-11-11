«Белогорье» не смогло пробиться в финал Кубка России по волейболу

Для выхода в финал «Локомотиву» нужно было выиграть две партии, что команда из Новосибирска и сделала с одинаковым счётом 25:19. Матч в итоге остался за белгородцами, которые выиграли на тай-брейке. Но этого «львам» не хватило для выхода в следующий раунд.