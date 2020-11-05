«Белогорье» и «Зенит-Казань» дважды за два дня сыграют без зрителей

А 15 и 16 ноября белгородцы сыграют два матча суперлиги с казанским «Зенитом». Второй матч перенесли из Казани по просьбе руководства «Зенита». В феврале, когда должен был пройти поединок, «зенитовцы» сыграют в Лиге чемпионов.