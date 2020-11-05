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«Белогорье» и «Зенит-Казань» дважды за два дня сыграют без зрителей

5 ноября 2020, 11:49
Фото: Бел.Ру
Белгородские волейболисты вышли из самоизоляции 29 октября и с 1 ноября работают в обычном режиме, сообщили в клубе. Второй матч с казанцами на ноябрь перенесли с февраля из-за изменений в календаре Лиги чемпионов.

«Белогорье» проведёт ближайшие игры в рамках полуфинального раунда Кубка России в Ханты-Мансийске с 9 по 11 ноября. Соперниками «львов» станут новосибирский «Локомотив» и «Югра-Самотлор» из Нижневартовска.

А 15 и 16 ноября белгородцы сыграют два матча суперлиги с казанским «Зенитом». Второй матч перенесли из Казани по просьбе руководства «Зенита». В феврале, когда должен был пройти поединок, «зенитовцы» сыграют в Лиге чемпионов.

Новые даты внесли в расписание. Только зрителей на трибуны «Космоса» не пустят из-за ситуации с коронавирусом.

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