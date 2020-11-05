«Белогорье» и «Зенит-Казань» дважды за два дня сыграют без зрителей

«Белогорье» проведёт ближайшие игры в рамках полуфинального раунда Кубка России в Ханты-Мансийске с 9 по 11 ноября. Соперниками «львов» станут новосибирский «Локомотив» и «Югра-Самотлор» из Нижневартовска.
А 15 и 16 ноября белгородцы сыграют два матча суперлиги с казанским «Зенитом». Второй матч перенесли из Казани по просьбе руководства «Зенита». В феврале, когда должен был пройти поединок, «зенитовцы» сыграют в Лиге чемпионов.
Новые даты внесли в расписание. Только зрителей на трибуны «Космоса» не пустят из-за ситуации с коронавирусом.