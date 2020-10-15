Несколько игроков «Белогорья» заболели коронавирусом

Игроки «Белогорья» сдали положительные тесты на COVID-19 перед выездом в Сосновый Бор на матч чемпионата страны с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Поэтому команда уходит на 14-дневный карантин. Точное число заболевших игроков в клубе назвать отказались.
За две недели «львы» должны были провести три матча — 17 октября с «Динамо-ЛО», 21 октября — дома с нижегородским АСК, 26 октября — в Уфе с «Уралом».
Клуб обратился в федерацию волейбола с просьбой перенести эти игры, а также матч 8-го тура с «Локомотивом», который должен пройти 31 октября в Новосибирске.