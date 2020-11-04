Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Коронавирусом в Белгородской области заразились больше 12 000 человек

4 ноября 2020, 12:30
Фото: https://pixabay.com/ru/
За последние сутки прибавилось 119 ковид-инфицированных.

Суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Белгородской области предоставил региональный оперштаб. По данным на 4 ноября, коронавирусом в регионе заразились 12 033 человека (+119 за сутки). Выздоровели 9652 человека. Умерли — 77.

В стационарах лечатся 587 пациентов с COVID-19, 77 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Амбулаторно наблюдаются 1717 человек.

За последние сутки лидером по числу заболевших коронавирусом вновь стал Белгород, причём он побил собственный рекорд — 67 новых заражённых. По 18 новых больных зарегистрировали в Белгородском районе и Старооскольском городском округе.

Десять человек — в Борисовском районе. Примечательно, что в 15 районах и городских кругах Белгородской области за сутки не выявили ни одного заражённого коронавирусом.

Фото: https://vk.com/belgorod_region

Материалы по теме
Белгородцы бесплатно получат лекарства для лечения коронавирусаВ Белгородской области за сутки 119 человек заразились коронавирусом
#Новости#COVID-19#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18