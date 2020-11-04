Коронавирусом в Белгородской области заразились больше 12 000 человек

Суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Белгородской области предоставил региональный оперштаб. По данным на 4 ноября, коронавирусом в регионе заразились 12 033 человека (+119 за сутки). Выздоровели 9652 человека. Умерли — 77.
В стационарах лечатся 587 пациентов с COVID-19, 77 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Амбулаторно наблюдаются 1717 человек.
За последние сутки лидером по числу заболевших коронавирусом вновь стал Белгород, причём он побил собственный рекорд — 67 новых заражённых. По 18 новых больных зарегистрировали в Белгородском районе и Старооскольском городском округе.
Десять человек — в Борисовском районе. Примечательно, что в 15 районах и городских кругах Белгородской области за сутки не выявили ни одного заражённого коронавирусом.