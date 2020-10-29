Школа за миллиард, коллективный Ленин и двое умерших от ковид: итоги дня в Белгороде

В микрорайоне Таврово-4 появится новая школа, на строительство которой отдадут около 857 млн рублей. Здание будет переменной этажности от трёх до четырёх этажей. Школьники смогут посещать бассейн, библиотеку и спортивный зал, также проектом предусмотрены лифты для маломобильных людей. Не менее крутая школа появится в селе Крутой Лог. Она будет рассчитана на 225 мест. Необычно в ней то, что строят её по скандинавским технологиям в стиле лофт, а внутри пространство можно будет трансформировать.
Депутаты областной думы предложили горожанам скинуться на памятник Ленину, который по небрежности разбили этим летом в Центральном парке Белгорода. Изначально мэр города Юрий Галдун говорил о том, что памятник отремонтируют, однако потом оказалось, что реставрации старая скульптура не подлежит, а изготавливать новую слишком дорого для бюджета. Сегодня депутаты сообщили, что создали краудфандинговую площадку, на которой будут собирать с миру по нитке на новую статую для Центрального парка.
Печально обстоят дела в регионе с коронавирусной инфекцией. В Белгородской области на 29 октября известно о 77 умерших от нового заболевания. Последним скончался мужчина из Яковлевского горокруга, он пока не внесён в официальную статистику. Также сегодня стало известно об умершей от COVID-19 62-летней женщине. Она тоже проживала в Яковлевском горокруге.