Школа за миллиард, коллективный Ленин и двое умерших от ковид: итоги дня в Белгороде

В микрорайоне Таврово-4 появится новая школа, на строительство которой отдадут около 857 млн рублей. Здание будет переменной этажности от трёх до четырёх этажей. Школьники смогут посещать бассейн, библиотеку и спортивный зал, также проектом предусмотрены лифты для маломобильных людей. Не менее крутая школа появится в селе Крутой Лог. Она будет рассчитана на 225 мест. Необычно в ней то, что строят её по скандинавским технологиям в стиле лофт, а внутри пространство можно будет трансформировать.