Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Школа за миллиард, коллективный Ленин и двое умерших от ковид: итоги дня в Белгороде

29 октября 2020, 17:00
Фото: Бел.Ру
В четверг в Белгороде состоялось заседание областной думы, на котором жителям города предложили скинуться на восстановление памятника Ленину. Также стало известно о строительстве школы за миллиард рублей.

В микрорайоне Таврово-4 появится новая школа, на строительство которой отдадут около 857 млн рублей. Здание будет переменной этажности от трёх до четырёх этажей. Школьники смогут посещать бассейн, библиотеку и спортивный зал, также проектом предусмотрены лифты для маломобильных людей. Не менее крутая школа появится в селе Крутой Лог. Она будет рассчитана на 225 мест. Необычно в ней то, что строят её по скандинавским технологиям в стиле лофт, а внутри пространство можно будет трансформировать.

Депутаты областной думы предложили горожанам скинуться на памятник Ленину, который по небрежности разбили этим летом в Центральном парке Белгорода. Изначально мэр города Юрий Галдун говорил о том, что памятник отремонтируют, однако потом оказалось, что реставрации старая скульптура не подлежит, а изготавливать новую слишком дорого для бюджета. Сегодня депутаты сообщили, что создали краудфандинговую площадку, на которой будут собирать с миру по нитке на новую статую для Центрального парка.

Печально обстоят дела в регионе с коронавирусной инфекцией. В Белгородской области на 29 октября известно о 77 умерших от нового заболевания. Последним скончался мужчина из Яковлевского горокруга, он пока не внесён в официальную статистику. Также сегодня стало известно об умершей от COVID-19 62-летней женщине. Она тоже проживала в Яковлевском горокруге.

Материалы по теме
Мэр Белгорода пообещал перевести часть зарплаты на восстановление памятника ЛенинуВ Белгородской области умер 77-й пациент с коронавирусомВ Белгородской области коронавирусом заразились 134 медика
#Новости#Школы#Коронавирус#Ленин#Галдун#Памятник ленина#Лофт#Новости Белгорода#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18