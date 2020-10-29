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Под Белгородом строят школу почти за миллиард рублей

29 октября 2020, 06:11
Фото: Департамент строительства и транспорта Белгородской области
В микрорайоне Таврово-4 Белгородского района идёт активная фаза строительства школы на 1100 мест. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Стоимость строительства оценивается примерно в 857 млн рублей. По плану здание будет переменной этажности — от трёх до четырёх этажей. Общая площадь составит 18,7 тыс. м², сообщили в департаменте строительства и транспорта Белгородской области.

Школа по аналогичному проекту уже работает в микрорайоне Улитка. В проекте предусмотрены просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, бассейн, библиотека и столовая. Для маломобильных граждан появятся два лифта. Строительство планируется закончить в 2022 году.

Напомним, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в селе Репное возводят детский сад и начальную школу. В посёлке Таврово-10 завершено строительство детсада с пристроенной школой.

В 2022 году стартует строительство детского сада в экостиле в микрорайоне Новосадовый-26. Учреждение сможет принять около 220 ребят.

Фото: департамент строительства и транспорта Белгородской области

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