Под Белгородом строят школу почти за миллиард рублей

Стоимость строительства оценивается примерно в 857 млн рублей. По плану здание будет переменной этажности — от трёх до четырёх этажей. Общая площадь составит 18,7 тыс. м², сообщили в департаменте строительства и транспорта Белгородской области.
Школа по аналогичному проекту уже работает в микрорайоне Улитка. В проекте предусмотрены просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, бассейн, библиотека и столовая. Для маломобильных граждан появятся два лифта. Строительство планируется закончить в 2022 году.
Напомним, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в селе Репное возводят детский сад и начальную школу. В посёлке Таврово-10 завершено строительство детсада с пристроенной школой.
В 2022 году стартует строительство детского сада в экостиле в микрорайоне Новосадовый-26. Учреждение сможет принять около 220 ребят.