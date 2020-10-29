Под Белгородом строят школу почти за миллиард рублей

Школа по аналогичному проекту уже работает в микрорайоне Улитка. В проекте предусмотрены просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, бассейн, библиотека и столовая. Для маломобильных граждан появятся два лифта. Строительство планируется закончить в 2022 году.