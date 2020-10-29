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В Белгородской области коронавирусом заразились 134 медика

29 октября 2020, 14:16
Фото: ИА "Бел.Ру"
врач
О них сообщили в департаменте здравоохранения. 26 октября было известно о 129 заражённых медработниках.

Заместитель начальника областного депздрава сообщила, что в Белгородской области 83% коечного фонда региона занято пациентами. Всего развёрнуто 2657 коек. Такие цифры привела Людмила Крылова на брифинге 29 октября.

Помимо этого чиновница рассказала, что 134 коронавирусных пациента — медицинские работники. Напомним, что ранее говорилось о 129 COVID-положительных медиках.

Депздрав сообщал, что заражённые на рабочем месте медработники получили страховые выплаты в размере 68 811 рублей. Общая сумма выплаченных средств по региону уже достигла 40 млн рублей.

Заражённые COVID-19 белгородские медики получили 40 млн рублей страховых выплат
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