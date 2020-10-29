В Белгородской области коронавирусом заразились 134 медика

Заместитель начальника областного депздрава сообщила, что в Белгородской области 83% коечного фонда региона занято пациентами. Всего развёрнуто 2657 коек. Такие цифры привела Людмила Крылова на брифинге 29 октября.
Помимо этого чиновница рассказала, что 134 коронавирусных пациента — медицинские работники. Напомним, что ранее говорилось о 129 COVID-положительных медиках.
Депздрав сообщал, что заражённые на рабочем месте медработники получили страховые выплаты в размере 68 811 рублей. Общая сумма выплаченных средств по региону уже достигла 40 млн рублей.