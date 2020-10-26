26 октября белгородцы говорили о бездомных собаках, погибшей рыбе и ограничениях

Проверку проводят потому, что неделю назад в интернете появилось и быстро разлетелось видео с погибшей рыбой в ручье в балке Сухой Коренёк. Что река, что пруд оказались обмелевшими. Специалисты Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора считают, что причина тому — сухое лето и засушливые осень и зима 2019–2020 гг.
Далее в случившемся подробнее разбираться будет региональное управление экоохотнадзора и департамент АПК. Но главное, что удалось уже выяснить, — среди погибших рыб нет краснокнижных.
У белгородцев есть отличная возможность сказать эту фразу новому другу или даже хвостатому «члену семьи», потому что пансионат для временного содержания безнадзорных животных открывает свои двери для гостей.
Ежегодной выставке-раздаче собак не суждено было состояться из-за COVID-19. Зато все желающие могут приехать в пансионат лично, чтобы пообщаться с пушистиками, покормить, передать им подарки, выгулять или даже забрать в новый дом здорового, привитого, полностью социализированного пса. Расписание приёма гостей и список уместных подарков для собачек — здесь.
Так как Белгородская область вошла в «красную» зону по эпидситуации из-за коронавируса, в отдельных муниципалитетах сложилась особенно критическая ситуация. Поэтому первый замгубернатора области Денис Буцаев поручил Роспотребнадзору провести анализ нынешнего положения и подготовить перечень ограничительных мер.
Заболеваемость по региону растёт, и тенденций к снижению нет. Особенно тяжело приходится Прохоровке, Ракитному, Яковлево, Белгородскому району, Борисовке, Красной Яруге и Алексеевке. Так как регионы вправе сами устанавливать ограничительные меры, местные власти решили, что они необходимы. В каких районах и горокругах — будет известно после вердикта Роспотребнадзора.
Не лучшее коронавирусное положение области подтверждают и слова главы регионального департамента здравоохранения. На брифинге 23 октября Наталия Зубарева дала прогноз на ближайшее будущее. По её мнению, вторая волна COVID-19 даётся жителям Белгородской области намного сложнее, если сравнивать её с первой.
Пока граждане не станут сознательнее, а статистика не поползёт вниз, улучшений в регионе не будет. Напомним, что к 26 октября суточный прирост больных составил 99 человек. Нарастающим итогом в области зарегистрировали 11 046 COVID-инфицированных.