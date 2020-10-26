26 октября белгородцы говорили о бездомных собаках, погибшей рыбе и ограничениях

Ежегодной выставке-раздаче собак не суждено было состояться из-за COVID-19. Зато все желающие могут приехать в пансионат лично, чтобы пообщаться с пушистиками, покормить, передать им подарки, выгулять или даже забрать в новый дом здорового, привитого, полностью социализированного пса. Расписание приёма гостей и список уместных подарков для собачек — здесь.