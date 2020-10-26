Белгородская акция «Пойдём домой, счастливая собака» пройдёт в новом формате

Зачем это надо? Из-за известной эпидситуации по коронавирусу провести уже традиционную выставку-раздачу бездомных собак не получается. Поэтому организаторы придумали новый формат — «Пойдём домой, счастливая собака»: можно приехать в пансионат, пообщаться с хвостиками, погулять с ними, покормить пушистиков и, при желании, забрать домой нового друга. Все животные здоровы, привиты, социализированы и полностью адаптированы для жизни в семье.