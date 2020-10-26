Белгородская акция «Пойдём домой, счастливая собака» пройдёт в новом формате

Пансионат для временного содержания безнадзорных животных, который находится в Белгороде на улице Промышленной, 12а, приглашает гостей. Прийти к собачкам можно в любой будний день: c 26 по 30 октября с 13:00 до 16:00, а в субботу, 31 октября, с 11:00 до 16:00.
Зачем это надо? Из-за известной эпидситуации по коронавирусу провести уже традиционную выставку-раздачу бездомных собак не получается. Поэтому организаторы придумали новый формат — «Пойдём домой, счастливая собака»: можно приехать в пансионат, пообщаться с хвостиками, погулять с ними, покормить пушистиков и, при желании, забрать домой нового друга. Все животные здоровы, привиты, социализированы и полностью адаптированы для жизни в семье.
Приезжать на Промышленную, как и в гости к друзьям, можно с гостинцами. Собакам нужны консервы и сухой корм, крупы (гречневая, рисовая и пшеничная), ошейники для средних и крупных собак (можно б/у), поводки любой длины (можно б/у), препараты против глистов, блох и клещей, бумажные полотенца, пелёнки.
Кому неудобно ехать в пансионат, но оставить подарки собакам очень хочется, сделать это можно в ветеринарной аптеке посёлка Майский на ул. Садовая, 8а (магазин «Магнит», цокольный этаж).
Если вы не готовы обзавестись другом, но хотите помочь, можно стать волонтёром. Подробнее об этом расскажут там же — на Промышленной, остановка «Мотор».