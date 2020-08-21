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Белгородские школы смогут возобновить очные занятия с 1 сентября

21 августа 2020, 07:18
Фото: Бел.Ру
Новый учебный год российские школьники должны начать в традиционном формате — Минпросвещения не планирует вводить дистанционную форму дальше. Однако учебным учреждениям Белгородской области и других регионов придётся соблюдать ряд санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, перед открытием школ необходимо проводить генеральную уборку, а у всех входящих в здание измерять температуру. Министерство требует усилить дезинфекционный режим, обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены и использовать персоналом пищеблоков средства индивидуальной защиты.

Как отмечается на странице ведомства в соцсети, за каждым классом будет закреплён отдельный кабинет. Занятия в актовых и спортивных залах, а также библиотеках возможны только для одной группы. Массовые мероприятия между классами и школами исключаются.

В то же время Минпросвещения не отменяет традиционную линейку 1 сентября, но просит проводить её по классам или параллелям на открытом воздухе. При этом родители школьников должны быть в масках.

Детальные разъяснения для учителей, родителей и школьников ведомство передаст в каждую общеобразовательную организацию.

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#Новости#Школы#1 сентября#Образование#Общество
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