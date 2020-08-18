Александр Щеглов: Рад, что меня услышали и что у «Салюта» теперь есть спонсор

Ожидали, что после прихода в клуб «Белэнергомаша» вас уберут с должности?
Я об этом не задумывался. У меня много проектов, в которых я принимаю участие или руковожу, без работы не останусь. В конце концов, я рад, что ситуация сдвинулась с мёртвой точки, разрешилась, у болельщиков не должно быть переживаний по поводу будущего команды.
Знали, что бюджет клуба увеличат?
Знал, но это чужие цифры, о которых я не могу говорить. Всегда была сложность в том, что сезон начинается летом, а бюджет формируется на календарный год. Но это всё решаемо: если деньги есть, их всегда можно добавить в бюджет.
Откуда взялась цифра в 36 млн рублей?
В тех условиях, что мы существовали, это минимально необходимая сумма для существования клуба.
Была информация, что воду, электричество на стадионе отключали за долги. Это правда?
Нет, мы получали письма о необходимости погасить задолженность. Но до отключения не доходило. На момент интервью у клуба не было долгов.
Команда к сезону готовилась под вашим руководством. Денег теперь нужно больше, в том числе из-за участия в нашей группе ПФЛ «Сахалина»?
Да, мы считали по минимуму — поездка на выездной матч потребует от 600 тысяч рублей. И то, наверное, в нормальной ситуации этого недостаточно. Расходы увеличатся и из-за того, что теперь в группе 16 команд.
Из-за коронавируса сэкономили какие-то деньги?
Да, мы не сыграли ряд встреч, сократили на этот период зарплаты футболистам согласно законодательству. Поэтому небольшие деньги сэкономили.
Куда ещё сокращать зарплаты, если молодёжь 12 тысяч получала?
Ну вот и считайте.
Зимой вы заявили, что на содержание клуба должны скинуться деньгами болельщики. Что это было?
Изначально планировалось, что мой бизнес будет одним из участников команды спонсоров, а я буду управлять клубом. Первый год мы так и работали. Я считаю, если бы в этом направлении приложили больше усилий, всё могло быть лучше. Считаю, креативная идея с народным клубом имеет право на жизнь. Но без административного ресурса это невозможно. Нужно начинать с социальной рекламы. Например, чтобы губернатор стал первым народным владельцем, его примеру последуют главы районов, руководители крупных предприятий. Даже в начале пусть это будет небольшая часть бюджета, но если это будет освещаться, об этом будут говорить, тогда это заметили бы и на федеральном уровне и нас бы ставили в пример. Я предлагал губернатору поучаствовать, он поддержал, сказал, что идея замечательная. Но, к сожалению, её не реализовали.
Почему бизнес «не несёт» деньги в футбол?
У многих стереотипы: футболисты играют как попало, зарабатывают огромные деньги. Стереотипы эти устойчивы. Сколько раз я слышал: «Футбол? Нет, не может быть и речи». Но у нас большинство футболистов — молодёжь. Они живут идеей вырасти в мастерстве. Считаю, что помочь таким ребятам — это благородно. А сколько детей будут жить с этой мечтой, пойдут заниматься футболом, а не по какой-то дорожке. Уже ради этого должен быть клуб, работа эта не пустая.
При возрождении «Салюта» вы много говорили об атакующем футболе. Как вы планировали эту модель выстраивать?
Безусловно, чтобы играть в атакующий футбол, нужен соответствующий подбор футболистов, соответствующие тренерские идеи, определённая смелость. До сих пор считаю, что футбол — для зрителей. Многие специалисты признают, что чемпионат в России сильный, но незрелищный — много борьбы, мало индивидуальных действий. Но всё закладывается с детства. Тренеры рано переводят детей в тактические схемы, а мне кажется, до 12 лет нужно воспитывать психологию победителя и повышать индивидуальное мастерство.
В Белгороде тоже с этим проблемы?
Воспитанников нашей академии уже можно наблюдать — стоит просто прийти на стадион и посмотреть. В первую очередь команда пополнялась воспитанниками школы. За два года через команду прошло 42 футболиста. Из них 20 дебютировали в профессиональном футболе, 16 — воспитанники нашей шебекинской академии. На сегодня в команде 16 футболистов моложе 20 лет, ещё восемь — 21–23 года, и всего шесть человек старше 25 — это ветераны, которые и в раздевалке скажут слово, и формируют костяк. Кроме белгородцев, у нас четыре шебекинца, три старооскольца, два — из Строителя, по одному — из Алексеевки, Корочи и Губкина. Представлена почти вся область.
Почему тренером выбрали Старкова?
Я видел и вижу в нём перспективу. Считаю, что из него вырастет очень сильный тренер. Он растёт, я вижу, как он работает — очень много работает, живёт футболом, изучает современные методики. Ну и обратная связь от опытных футболистов. Тот же Андрей Колесников говорит, что у Вадима должно быть большое будущее.
Есть мнение, что свои взгляды на футбол Старков не может воплотить на поле.
Приведи в команду сейчас Клоппа или Гвардиолу, наши ребята не смогут воплотить и на 20% их идеи. Конечно, надо идеи подбирать соразмерно имеющемуся составу. Но последние контрольные игры показали, что футболисты впитывают идеи, в некоторые отрезки показали правильную структуру игры, выполняли задания тренеров.
У Старкова не было лицензии, другие варианты рассматривали?
Надо смотреть на весь тренерский штаб. Олег Сергеев целый год в него входил, влиял на игру, тренировочный процесс. Он прекрасно видит игру, у них со Старковым не было разногласий. Он играл на очень высоком уровне, обыгрывал «Барселону» на «Ноу Камп». Кулаев, с которым мы планировали продолжить выступления, — очень серьёзный специалист, настоящий кладезь знаний футбола XXI века.
Оставить Навоченко не было возможности?
Виктор знает своё дело. У него хороший контакт с футболистами, он своим спокойствием оказывает положительное влияние на команду. Но он востребованный, раскрученный специалист, у него всегда есть предложения из других мест. Если он вернётся, это тоже будет какой-то шанс для Белгорода.
Старков лично смотрел игроков в шебекинской академии?
У нас с академией получилось тесное сотрудничество. Вадим знает всех детей в академии старше 2003–2004 годов рождения. Мы общались напрямую с детьми 2005 года рождения. Мне кажется, в едином спортивном департаменте должны быть основная команда, команда 18–19-летних ребят, и ещё вниз три возраста, чтобы ребята, когда доходили до уровня первой команды, знали схему, требования тренеров. Все тренеры команд должны входить в тренерский штаб. Это система, они все где-то выступают — КФК, первенство области, любительский уровень.
Молодым игрокам «Салюта» не хватало игровой практики?
При 14 командах это 26 игр в чемпионате плюс несколько игр на кубок. Всё. В то же время в Европе сверстники играют 40–50 матчей. Это большая проблема. Мы даже подали заявку на участие в любительском чемпионате «8 на 8». Были бы деньги, заявили бы второй состав на КФК или на чемпионат области, чтобы у молодёжи было больше игровой практики.
Когда вы говорили об атакующем футболе, не стали ли вы заложником своих обещаний, как, к примеру, тренеры «Спартака» Аленичев и Кононов?
У каждой ситуации свои причины. Нужен и результат. Скажу так: очень сложно в «закрытой» лиге в одиночку играть в атакующий футбол. По большому счёту это должна быть задача каждого клуба, тогда ситуация поменяется. Ещё проблема — очень малое количество матчей. Календарь настолько непрофессионально составлен. Представьте: мы играем осенью три месяца, потом пять месяцев перерыва, опять два месяца — и опять перерыв. А если ты ещё не всегда проходишь в стартовый состав.
Много причин у того, что мы не сделали, чего хотели. Но мы к этому шли. Я не стесняюсь своих обещаний. Мы выстраивали свою тактику подобным образом. Отсюда, может, и неудачи в каких-то играх.
У клуба была задача зарабатывать на продаже игроков в высшие дивизионы. Она тоже не была реализована?
Я слышал упрёки в том, что стратегия по подготовке молодых футболистов для перехода выше не сработала. Но на сегодня Агеев, Молтенинов, Переверзев, Никитин играют в ФНЛ. Четыре человека, я считаю, — результат. В другие клубы в ПФЛ ушли Полянский, Филиппов, Сиденко, Чунихин. Ну и Черкес, который уже дебютировал в Премьер-лиге. То, что мы хотели, мы делали. Другое дело, что не хватило ни средств, ни времени.
Заполучить Саплинова было реально?
Мы боролись за него, очень хотели, от него хотели отталкиваться, потому что потенциал у него был виден уже с 18 лет. Но сложилось так, как сложилось. Он молодец, что уже закрепился в Премьер-лиге.
Агеев — тоже важная фигура. Полностью ли он реализовал свой потенциал в «Салюте»?
Я надеюсь, что у него ещё всё впереди — он достаточно молодой футболист. К нему сложно найти подход. Мы проявили огромную выдержку, с разных сторон подходили к нему, искали место на поле, старались играть на его сильных качествах, нивелировать его недостатки. Поверьте мне, я не могу всего рассказать, но мы очень много работы провели, чтобы он стал ключевым футболистом в нашей команде.
И то, как он успел дебютировать в ФНЛ, оказался востребован, доказывает, что работа проведена качественно и не зря. По его многим качествам это игрок Премьер-лиги. Замечательный дриблинг, удар, если он сумеет найти в себе силы поработать над своими недостатками и тренеры будут раскрывать его лучшие качества, это игрок высшей лиги.
Ямлиханов сильно помог «Салюту»? Скорости ему не хватало.
Он держал свой уровень. Опытный футболист, помогал коллективу, он хороший человек. Но когда у него закончился контракт, мы решили дать молодым футболистам возможность закрыть эту позицию.
Как наладить дисциплину в команде, где игроки получают по 12 тысяч?
Здесь я с вами абсолютно не согласен. Низкий уровень зарплаты не влияет на дисциплину. Для многих ребят это первые самостоятельные деньги. Спросите, какая стипендия у их сверстников — вряд ли выше. Они живут на стадионе, питаются на стадионе. Поэтому это деньги больше на карманные расходы. Да, это мало, я прекрасно понимаю. Я бы с удовольствием им немного повысил зарплату. Но огромное количество примеров, когда упавшие деньги на молодёжь портили им карьеру. Небольшая зарплата никак не сказывается на дисциплине и качестве игры. Не в этом дело.
Ветеранам тоже хватало их зарплаты?
Ветеранам я бы повысил зарплаты при первой возможности. У них есть семьи, они будут заканчивать в Белгороде, вот они заслуживали больше денег. Для молодёжи 12 или 20 тысяч — принципиальной разницы нет. Мы их настраивали на то, что в этой лиге невысокий уровень футбола, нигде нет больших зарплат. Твоя задача прийти, оттренироваться и через год-два-три поехать играть на хорошие деньги в большие клубы.
Чтобы играть в ФНЛ, нужны намного большие деньги?
Там сразу бюджет умножается минимум на пять. Это непросто — сразу перешагнуть, нужны другие финансы. Но если Белгород каждый год будет давать российскому футболу пять-шесть сильных футболистов, рано или поздно город (в футбольном плане — прим. ред.) заметят. Почему бы Белгороду не стать клубом-партнёром, например, «Динамо». Мы вели, кстати, с ними переговоры, у них был предметный интерес к нашей академии. Но, к сожалению, не сложилось, академия у нас теперь не чисто футбольная. Это было весной 2020 года. От «Динамо» было интересное предложение, они готовы были прийти с финансированием.
Почему в Белгороде не находится своих галицких?
Правила игры такие, что глупо вкладывать свои личные деньги там, где есть бюджет. Решения принимаются по совсем другим правилам при наличии бюджетных, ещё каких-то денег. Если хотя бы более 50 команд в России будет частными, тогда все будут играть по другим правилам. Со всех будут спрашивать какой-то результат. С кого сейчас спрашивают красивую игру? Ни с кого. Есть задача на сезон — не ниже пятого места. А для этого зрелищность не нужна, бери ребят понадёжней, играй от обороны.
Без губернатора у нас в принципе нереально реализовать футбольный проект?
Я не знаю. Евгений Степанович с первого нашего разговора о футболе показал себя руководителем, который разбирается в нюансах. И результаты показывают, что у Белгорода команда часто неплохо выступала. Хотя я считаю, что в нашем городе должен быть клуб как минимум первого дивизиона. Очень много примеров: Тамбов, Тула, Воронеж. Но я верю, что всё у нас впереди.