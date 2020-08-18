Александр Щеглов: Рад, что меня услышали и что у «Салюта» теперь есть спонсор

Изначально планировалось, что мой бизнес будет одним из участников команды спонсоров, а я буду управлять клубом. Первый год мы так и работали. Я считаю, если бы в этом направлении приложили больше усилий, всё могло быть лучше. Считаю, креативная идея с народным клубом имеет право на жизнь. Но без административного ресурса это невозможно. Нужно начинать с социальной рекламы. Например, чтобы губернатор стал первым народным владельцем, его примеру последуют главы районов, руководители крупных предприятий. Даже в начале пусть это будет небольшая часть бюджета, но если это будет освещаться, об этом будут говорить, тогда это заметили бы и на федеральном уровне и нас бы ставили в пример. Я предлагал губернатору поучаствовать, он поддержал, сказал, что идея замечательная. Но, к сожалению, её не реализовали.