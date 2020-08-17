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«Салют Белгород» разгромил московское «Строгино»

17 августа 2020, 06:17
Фото: Бел.Ру
Во втором матче нового сезона ПФЛ белгородские футболисты забили три безответных мяча.

Уже в начале встречи гости недозволенным приёмом остановили в штрафной Дениса Грибанова, и судья назначил штрафной, который реализовал Кирилл Бурыкин.

Во втором тайме тот же Грибанов прострелил в штрафную, где атаку замкнул Евгений Худобко. А за несколько минут до конца матча Денис Дёгтев установил окончательный счёт — 3:0.

«Салют» одержал вторую победу в сезоне и возглавил таблицу в своей группе ПФЛ. Следующую игру команда проведёт в среду, 19 августа. В 1/128 финала Кубка России соперником белгородцев станет ФК «Металлург-Видное».

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