«Салют Белгород» разгромил московское «Строгино»

Уже в начале встречи гости недозволенным приёмом остановили в штрафной Дениса Грибанова, и судья назначил штрафной, который реализовал Кирилл Бурыкин.
Во втором тайме тот же Грибанов прострелил в штрафную, где атаку замкнул Евгений Худобко. А за несколько минут до конца матча Денис Дёгтев установил окончательный счёт — 3:0.
«Салют» одержал вторую победу в сезоне и возглавил таблицу в своей группе ПФЛ. Следующую игру команда проведёт в среду, 19 августа. В 1/128 финала Кубка России соперником белгородцев станет ФК «Металлург-Видное».