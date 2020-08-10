«Салют Белгород» начал сезон с победы

Видимо, произошёл мандраж предстартовый. Но справились с этим после десяти минут и выровняли игру. Удалось забить два, а дальше дотерпели. У нас в запасе все молодые, поэтому посчитали, что надо их придержать на последние пять минут. Та работа, которая была проведена в эти пять дней, дала плоды, мы сделали то, что хотели. Олег Сергеев