«Салют Белгород» начал сезон с победы

Белгородский «Салют» провёл первый матч нового сезона ПФЛ. Соперником команды стал подмосковный «Сатурн».
Активнее матч начали гости, но опасных моментов не создавали. После игра выровнялась, а в последней трети первого тайма «Салют» сумел дважды огорчить гостей. Первый гол нового сезона в составе белгородцев забил Денис Грибанов. А в самом конце его тёзка Дёгтев нанёс прицельный удар головой после подачи углового.
За восемь минут до конца матча Широков один гол отыграл, но больше «Сатурн» добиться не сумел. Победа «Салюта» — 2:1.
Главный тренер команды Олег Сергеев после матча отметил, что начали его подопечные матч отвратительно, но потом исправились.
Видимо, произошёл мандраж предстартовый. Но справились с этим после десяти минут и выровняли игру. Удалось забить два, а дальше дотерпели. У нас в запасе все молодые, поэтому посчитали, что надо их придержать на последние пять минут. Та работа, которая была проведена в эти пять дней, дала плоды, мы сделали то, что хотели. Олег Сергеев
Следующий матч белгородцы тоже проведут дома — против «Строгино» (Москва).