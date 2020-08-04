В ФК «Салют Белгород» сменилось руководство и главный тренер

В главном футбольном клубе Белгородской области снова произошли масштабные изменения. Спонсировать команду снова будет завод «Белэнергомаш-БЗЭМ». Руководить клубом будет Александр Кокорев, который работал в этой должности, когда команда носила имя «Энергомаш».