Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ФК «Салют Белгород» сменилось руководство и главный тренер

4 августа 2020, 07:38
Фото: Бел.Ру
Генеральный директор клуба Александр Щеглов покинул свой пост. Его сменил работавший в «Энергомаше» Александр Кокорев. Сменился и главный тренер команды.

В главном футбольном клубе Белгородской области снова произошли масштабные изменения. Спонсировать команду снова будет завод «Белэнергомаш-БЗЭМ». Руководить клубом будет Александр Кокорев, который работал в этой должности, когда команда носила имя «Энергомаш».

Главным тренером команды станет Олег Сергеев. В «Салюте» он ещё в прошлом году был номинальным главным тренером, зимой ушёл в брянскую команду, теперь вернулся в белгородский клуб. Фактический главный тренер «Салюта», скорее всего, покинет команду.

Материалы по теме
«Салют Белгород» крупно проиграл воронежскому «Факелу»Мэр Белгорода объяснил плохое состояние подтрибунки футбольного стадиона «Салют»«Салют Белгород» и курский «Авангард» снова сыграли вничью
#Новости#Тренер#Изменения#Энергомаш#Руководство.#ФК «Салют Белгород»#Футбол#Эксклюзив#Новости Белгорода#Спорт
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18