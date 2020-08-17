Новая маршрутная сеть заработает в Белгородской агломерации осенью

Магистральные маршруты начинаются с «М» и пронумерованы от М1 до М17. Кроме того, у них трёхзначная нумерация, а у городских — двузначная (от 51 до 64). Ночные маршруты можно узнать по букве «Н». Подробная информация об изменениях опубликована на портале www.busmap31.ru.