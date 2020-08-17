Новая маршрутная сеть заработает в Белгородской агломерации осенью

По плану в сеть включат 27 магистральных направлений (свяжут основные районы Белгорода), 18 городских (соцобъекты), а также 70 подвозящих и сезонных. Последние будут работать в пригороде и помогут добираться до остановок магистральных маршрутов, уточнили в пресс-службе мэрии.
Там заметили, что сеть исключает дублированность, вводит выделенные полосы и транспортные узлы. Понять тип маршрута и направление следования пассажир сможет по нумерации: цифра 1 в начале номера — пригородный, 2 — подвозящий, 3 — сезонный. Следующая цифра указывает на направление, к примеру: 1 — Север (посёлок Северный, Беломестное), 2 — Восток (Новосадовый, Мелихово, деревня Игуменка), 3 — Юго-Восток (Разумное, Маслова Пристань) и т. д.
Магистральные маршруты начинаются с «М» и пронумерованы от М1 до М17. Кроме того, у них трёхзначная нумерация, а у городских — двузначная (от 51 до 64). Ночные маршруты можно узнать по букве «Н». Подробная информация об изменениях опубликована на портале www.busmap31.ru.