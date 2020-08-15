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Рейсовый автобус «Белгород-Смоленск» столкнулся с иномаркой под Курском

15 августа 2020, 12:49
Фото: группа "Автокадр_46" в "ВКонтакте"
Автобус попал в ДТП на объездной дороге города Курск. В социальных сетях появились фотографии с места происшествия. Автобус врезался в легковую иномарку.

В Курске в ДТП попал междугородний автобус «Белгород-Смоленск». По информации регионального ГИБДД Курска, ДТП случилось 15 августа в районе 10:20 утра.

По предварительным данным пассажирский автобус Setra ехал из Белгорода в Смоленск по объездной дороге Курска. В районе села Селиховы Дворы автобус врезался в иномарку Mazda CX5. Очевидцы сообщают, что легковушка ехала в попутном направлении перед автобусом и в какой-то момент резко затормозила перед перекрёстком. Водитель автобуса не успел сориентироваться и врезался в автомобиль. Удар прошёл по касательной.

В результате ДТП пассажир легковушки получила травмы, в автобусе пострадавших нет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#Новости#Авария#Автобус#ДТП#Курск#Черноземье#Происшествия
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