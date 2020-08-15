Рейсовый автобус «Белгород-Смоленск» столкнулся с иномаркой под Курском

По предварительным данным пассажирский автобус Setra ехал из Белгорода в Смоленск по объездной дороге Курска. В районе села Селиховы Дворы автобус врезался в иномарку Mazda CX5. Очевидцы сообщают, что легковушка ехала в попутном направлении перед автобусом и в какой-то момент резко затормозила перед перекрёстком. Водитель автобуса не успел сориентироваться и врезался в автомобиль. Удар прошёл по касательной.