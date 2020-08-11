В Белгородской области водитель отвлёкся от дороги и врезался в опору освещения

За сутки это ДТП с пострадавшими оказалось не единственным в регионе. Так, на ул. Сталеваров в Старом Осколе 62-летний мужчина на ГАЗ-2824 при повороте не уступил мотоциклу BMW-800Р. Травмы получил его 52-летний водитель.