В Белгородской области водитель отвлёкся от дороги и врезался в опору освещения

По предварительным данным, водитель Chevrolet Cruze отвлёкся от управления и съехал с дороги. В результате столкновения с уличным фонарём пострадали два пассажира автомобиля: 34-летний мужчина и 57-летняя женщина, сообщили в УМВД по Белгородской области.
За сутки это ДТП с пострадавшими оказалось не единственным в регионе. Так, на ул. Сталеваров в Старом Осколе 62-летний мужчина на ГАЗ-2824 при повороте не уступил мотоциклу BMW-800Р. Травмы получил его 52-летний водитель.
Вечером на трассе Зозули — Грузское — Байцуры в Борисовском районе 26-летний водитель ВАЗ-211340 сбил 27-летнего парня, который шёл по обочине. Пешеход получил повреждения.
Около 23 часов на ул. Центральная села Лапыгино в Старооскольском городском округе 18-летняя девушка на Alfa Romeo превысила скорость и не справилась с управлением. Автомобиль съехал на обочину, после чего врезался в мачту уличного освещения. Водитель получила травмы.