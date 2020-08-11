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В Белгородской области водитель отвлёкся от дороги и врезался в опору освещения

11 августа 2020, 08:54
Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области
Авария с участием одной машины и двумя пострадавшими произошла утром 10 августа на 633-м км трассы «Крым» в Яковлевском городском округе. Иномарка съехала с проезжей части и врезалась в опору уличного освещения.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Cruze отвлёкся от управления и съехал с дороги. В результате столкновения с уличным фонарём пострадали два пассажира автомобиля: 34-летний мужчина и 57-летняя женщина, сообщили в УМВД по Белгородской области.

За сутки это ДТП с пострадавшими оказалось не единственным в регионе. Так, на ул. Сталеваров в Старом Осколе 62-летний мужчина на ГАЗ-2824 при повороте не уступил мотоциклу BMW-800Р. Травмы получил его 52-летний водитель.

Вечером на трассе Зозули — Грузское — Байцуры в Борисовском районе 26-летний водитель ВАЗ-211340 сбил 27-летнего парня, который шёл по обочине. Пешеход получил повреждения.

Около 23 часов на ул. Центральная села Лапыгино в Старооскольском городском округе 18-летняя девушка на Alfa Romeo превысила скорость и не справилась с управлением. Автомобиль съехал на обочину, после чего врезался в мачту уличного освещения. Водитель получила травмы.

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