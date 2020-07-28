Два подростка без прав на мопеде врезались в иномарку в Белгородской области

По предварительным данным, подросток при обгоне не убедился в его безопасности и врезался в Citroen C4. При этом пострадал только 14-летний пассажир мопеда. В региональном управлении МВД призвали родителей следить за своими детьми, приведя в качестве печального примера последствия аварии в селе Раздорное Красногвардейского района: тогда 16-летние подростки на мопеде вылетели в кювет и врезались в водопропускную трубу. Один из них погиб.
Помимо этого, в Белгородской области за сутки произошло ещё несколько ДТП с пострадавшими. Так, на нерегулируемом перекрёстке улиц Севастопольская и Гоголя в Губкине 45-летний водитель Kia Rio не уступил дорогу автобусу. Пострадали 56-летняя и 61-летняя пассажирки второго транспортного средства.
Позже на ул. Дзержинского 14-летний велосипедист на нерегулируемом перекрёстке улиц Фрунзе и Дзержинского не уступил ВАЗ-21150. Травмы при столкновении получил только подросток.
На 23 км трассы Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол в Старооскольском горокруге 44-летний мужчина на Lada превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся, а водитель отделался телесными повреждениями.