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Два подростка без прав на мопеде врезались в иномарку в Белгородской области

28 июля 2020, 09:15
Фото: Бел.Ру
Два несовершеннолетних жителя Алексеевки стали участниками ДТП с автомобилем. Инцидент произошёл поздно вечером 27 июля на ул. Чапаева по вине 15-летнего парня, который сел за руль мопеда, не имея водительских прав.

По предварительным данным, подросток при обгоне не убедился в его безопасности и врезался в Citroen C4. При этом пострадал только 14-летний пассажир мопеда. В региональном управлении МВД призвали родителей следить за своими детьми, приведя в качестве печального примера последствия аварии в селе Раздорное Красногвардейского района: тогда 16-летние подростки на мопеде вылетели в кювет и врезались в водопропускную трубу. Один из них погиб.

Помимо этого, в Белгородской области за сутки произошло ещё несколько ДТП с пострадавшими. Так, на нерегулируемом перекрёстке улиц Севастопольская и Гоголя в Губкине 45-летний водитель Kia Rio не уступил дорогу автобусу. Пострадали 56-летняя и 61-летняя пассажирки второго транспортного средства.

Позже на ул. Дзержинского 14-летний велосипедист на нерегулируемом перекрёстке улиц Фрунзе и Дзержинского не уступил ВАЗ-21150. Травмы при столкновении получил только подросток.

На 23 км трассы Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол в Старооскольском горокруге 44-летний мужчина на Lada превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся, а водитель отделался телесными повреждениями.

Авария 27 июля в Белгородской области
Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области

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