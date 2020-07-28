Два подростка без прав на мопеде врезались в иномарку в Белгородской области

По предварительным данным, подросток при обгоне не убедился в его безопасности и врезался в Citroen C4. При этом пострадал только 14-летний пассажир мопеда. В региональном управлении МВД призвали родителей следить за своими детьми, приведя в качестве печального примера последствия аварии в селе Раздорное Красногвардейского района: тогда 16-летние подростки на мопеде вылетели в кювет и врезались в водопропускную трубу. Один из них погиб.