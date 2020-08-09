В Старом Осколе Белгородской области у нарколога нашли наркотики

По данным прокуратуры Белгородской области, психиатр-нарколог работал в Старооскольском наркологическом диспансере. С февраля 2018 года по апрель 2019 года он помогал алкоголикам и наркоманам сняться с диспансерного учёта в наркодиспансере. За свои услуги врач брал взятки от 10 до 30 тыс. рублей. Общая их сумма составила 132 тыс. рублей.