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В Старом Осколе Белгородской области у нарколога нашли наркотики

9 августа 2020, 07:03
Фото: прокуратура Белгородской области
Врач получил пять лет тюрьмы.

По данным прокуратуры Белгородской области, психиатр-нарколог работал в Старооскольском наркологическом диспансере. С февраля 2018 года по апрель 2019 года он помогал алкоголикам и наркоманам сняться с диспансерного учёта в наркодиспансере. За свои услуги врач брал взятки от 10 до 30 тыс. рублей. Общая их сумма составила 132 тыс. рублей.

Кроме того, в квартире у нарколога нашли наркотики и психотропные вещества в крупном размере.

Старооскольский городской суд признал мужчину виновным по четырём статьям Уголовного Кодекса РФ и приговорил к лишению свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить 100 тыс. рублей штрафа.

Осуждённого взяли под стражу в зале суда.

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