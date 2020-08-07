Белгородский филиал «Квадры» на 70% готов к зиме

Замена теплосетей продлится до середины сентября. Из запланированных 15 км мы уже переложили порядка 8 км. Смонтировали теплосети на ул. Островского и Костюкова в Белгороде, работы продолжаются на ул. Гостёнской, Чехова, Некрасова, по Народному бульвару и бульвару Юности в областном центре, в Губкине – на ул. Лазарева.Михаил Чефранов, управляющий директор Белгородского филиала