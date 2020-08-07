Белгородский филиал «Квадры» на 70% готов к зиме

Ход ремонтной кампании проконтролировал заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Квадра» Евгений Жадовец.
В этом году на подготовку к отопительному сезону в Белгородском регионе «Квадра» выделила 1,2 млрд рублей. Работы идут по графику: мы ведём масштабную замену теплосетей, а также модернизируем оборудование ТЭЦ и котельных.Евгений Жадовец
В частности, энергетики меняют износившиеся поверхности нагрева котлов Белгородской ТЭЦ, котельных «Западная» в Белгороде и «Журавлики» в Губкине, продолжается стартовавшая в прошлом году реконструкция Губкинской ТЭЦ.
Замена теплосетей продлится до середины сентября. Из запланированных 15 км мы уже переложили порядка 8 км. Смонтировали теплосети на ул. Островского и Костюкова в Белгороде, работы продолжаются на ул. Гостёнской, Чехова, Некрасова, по Народному бульвару и бульвару Юности в областном центре, в Губкине – на ул. Лазарева.Михаил Чефранов, управляющий директор Белгородского филиала
Также по графику энергетики Белгородской «Квадры» завершили гидравлические испытания 1035,59 км трубопроводов Белгорода, Губкинского и Валуйского городских округов, Волоконовки и Волоконовского района. Все выявленные в ходе испытаний повреждения устранили, заменив 1,2 км сетей.