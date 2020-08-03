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За сутки коронавирус подтвердили ещё у 41 белгородца

3 августа 2020, 07:57
Фото: ИА «Бел.Ру»
За прошедший день федеральный штаб не зарегистрировал новых выздоровевших и умерших в Белгородской области. Общее число заболевших жителей региона увеличилось до 6083.

В Белгородской области у 41 человека подтвердили коронавирус за минувшие сутки. Актуальные на 3 августа данные привели в федеральном штабе.

Новых завершивших лечение пациентов в Белгородской области нет. Всего в регионе выздоровели 5567 человек, по подсчётам федерального штаба.

Скончались в Белгородской области 47 пациентов с подтверждённым COVID-19. В местной статистике говорится о 52 случаях летального исхода. Ранее в депздраве объяснили разницу в данных техническим сбоем и пообещали, что информация у штабов станет одинаковой к 1 августа.

За всё время наблюдений в Белгородской области COVID-19 заразились 6083 человека.

В России за прошедший день выявили 5394 новых случая заболевания. Всего в стране зарегистрировали 856 264 пациента с коронавирусом.

Выписали за минувшие сутки 3420 россиян. Всего завершили лечение 653 593 человека.

Скончались ещё 79 пациентов. За всё время наблюдений федеральный штаб зарегистрировал 14 207 случаев летального исхода.

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#Новости#COVID-19#Коронавирус#Белгородская область#Общество
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