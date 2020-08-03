За сутки коронавирус подтвердили ещё у 41 белгородца

Скончались в Белгородской области 47 пациентов с подтверждённым COVID-19. В местной статистике говорится о 52 случаях летального исхода. Ранее в депздраве объяснили разницу в данных техническим сбоем и пообещали, что информация у штабов станет одинаковой к 1 августа.