Белгородская область лидирует в ЦФО по выздоровевшим от коронавируса

Подсчётом и сравнением данных по всем субъектам федерального округа, кроме столицы, занимались специалисты Информационного центра по коронавирусу в России (ИЦК). По их данным, в Белгородской области от инфекции вылечились 94% пациентов, что стало самым высоким показателем в ЦФО.