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Белгородская область лидирует в ЦФО по выздоровевшим от коронавируса

29 июля 2020, 06:59
Фото: Бел.Ру
Среди всех регионов Центрального федерального округа, за исключением Москвы, лидером по доле выздоровевших от новой коронавирусной инфекции стала Белгородская область. Одни из самых низких показателей — в Смоленской и Костромской областях.

Подсчётом и сравнением данных по всем субъектам федерального округа, кроме столицы, занимались специалисты Информационного центра по коронавирусу в России (ИЦК). По их данным, в Белгородской области от инфекции вылечились 94% пациентов, что стало самым высоким показателем в ЦФО.

Самыми низкими показателями отличились Костромская и Смоленская области — 68,1% и 68%. При этом в первом регионе почти 31% пациентов проходят лечение в медучреждениях или дома.

По России доля выздоровевших составляет 74%, а средний показатель по исследуемым регионам ЦФО составляет 81%. Лечение от COVID-19 в стране продолжают 24% инфицированных.

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#Новости#Центральный федеральный округ#Цфо#Коронавирус#Статистика#Общество
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