Белгородская область лидирует в ЦФО по выздоровевшим от коронавируса

Подсчётом и сравнением данных по всем субъектам федерального округа, кроме столицы, занимались специалисты Информационного центра по коронавирусу в России (ИЦК). По их данным, в Белгородской области от инфекции вылечились 94% пациентов, что стало самым высоким показателем в ЦФО.
Самыми низкими показателями отличились Костромская и Смоленская области — 68,1% и 68%. При этом в первом регионе почти 31% пациентов проходят лечение в медучреждениях или дома.
По России доля выздоровевших составляет 74%, а средний показатель по исследуемым регионам ЦФО составляет 81%. Лечение от COVID-19 в стране продолжают 24% инфицированных.