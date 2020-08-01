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В Белгородской области COVID-19 за сутки выявили у 46 человек

1 августа 2020, 07:38
Фото: ИА «Бел.Ру»
Выписали за день ещё 18 пациентов. Число скончавшихся в регионе не изменилось. В общей сложности к 1 августа в Белгородской области зарегистрировали 5998 случаев заболевания коронавирусом.

В федеральном штабе поделились актуальной на 1 августа статистикой заболеваемости COVID-19. В Белгородской области заражённых стало больше на 46 человек.

В то же время за минувшие сутки завершили лечение 18 пациентов. Всего выздоровели 5565 белгородцев, хотя это число, как правило, не совпадает с региональной статистикой.

Различаются данные и по умершим пациентам. В федеральной статистике говорится о 47 скончавшихся с коронавирусом белгородцах, в местной – о 52. Последней жертвой стал мужчина из Губкинского горокруга, он лечился в горбольнице № 2.

Всего в Белгородской области к 1 августа зарегистрировали 5998 случаев заболевания.

В России за прошедший день коронавирус подтвердили у 5462 человек. За всё время наблюдений в стране выявили 845 443 случая заболевания.

Завершили стационарное и амбулаторное лечение за минувшие сутки 8114 пациентов. Всего от COVID-19 вылечились 646 524 россиянина.

За сутки скончались 95 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее количество случаев летального исхода увеличилось до 14 058.

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