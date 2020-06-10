Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородца через суд обязали вернуть деньги за учёбу в военной академии

10 июня 2020, 10:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Молодого человека отчислили из-за нежелания учиться. Затраченные на подготовку 360 тыс. рублей он обещал вернуть, однако не торопился этого делать. Возвращать деньги артиллерийской академии белгородца заставили через суд.

В августе 2015 года житель Шебекинского горокруга поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию Минобороны РФ. Год спустя с ним заключили контракт о прохождении службы.

В ноябре 2018 года курсанта отчислили из-за нежелания учиться. В этом случае по закону белгородец должен был возместить средства федерального бюджета, затраченные на военную или специальную подготовку.

В рапорте об отчислении молодой человек написал, что готов вернуть нужную сумму — 360 133 рубля 33 копейки — в течение года. Однако спустя 12 месяцев деньги на счёт академии так и не поступили.

Решил вопрос Шебекинский районный суд. С местного жителя в итоге взыскали всю сумму, которую он задолжал академии, а также госпошлину в 6801,33 рубля.

В конце декабря 2019 года в том же суде разбирали ещё один спор — местного жителя с военкоматом. Мужчина планировал устроиться на работу в военный комиссариат, но получил отказ из-за пенсионного возраста. Шебекинец посчитал это дискриминацией и требовал компенсации морального вреда, но суд проиграл.

Материалы по теме
Белгородку заставили через суд выплачивать кредит за умершую родственницуБелгородца заставили через суд спилить американский клёнБелгородец через суд добился выплаты страховки после смерти матери
#Новости#Военная академия#Шебекино#Суд#Белгородская область#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18