Белгородца через суд обязали вернуть деньги за учёбу в военной академии

В конце декабря 2019 года в том же суде разбирали ещё один спор — местного жителя с военкоматом. Мужчина планировал устроиться на работу в военный комиссариат, но получил отказ из-за пенсионного возраста. Шебекинец посчитал это дискриминацией и требовал компенсации морального вреда, но суд проиграл.