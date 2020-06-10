Белгородца через суд обязали вернуть деньги за учёбу в военной академии

В августе 2015 года житель Шебекинского горокруга поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию Минобороны РФ. Год спустя с ним заключили контракт о прохождении службы.
В ноябре 2018 года курсанта отчислили из-за нежелания учиться. В этом случае по закону белгородец должен был возместить средства федерального бюджета, затраченные на военную или специальную подготовку.
В рапорте об отчислении молодой человек написал, что готов вернуть нужную сумму — 360 133 рубля 33 копейки — в течение года. Однако спустя 12 месяцев деньги на счёт академии так и не поступили.
Решил вопрос Шебекинский районный суд. С местного жителя в итоге взыскали всю сумму, которую он задолжал академии, а также госпошлину в 6801,33 рубля.
В конце декабря 2019 года в том же суде разбирали ещё один спор — местного жителя с военкоматом. Мужчина планировал устроиться на работу в военный комиссариат, но получил отказ из-за пенсионного возраста. Шебекинец посчитал это дискриминацией и требовал компенсации морального вреда, но суд проиграл.