Белгородку заставили через суд выплачивать кредит за умершую родственницу

В своём иске ПАО КБ «Восточный» заявило о наличии непогашенной задолженности у умершей заёмщицы в размере более 250 тыс. рублей, попросив суд взыскать всю сумму с её наследницы. Та в суде попыталась доказать, что в рамках договора жизнь и здоровье родственницы были застрахованы, поэтому выплачивать кредит должна страховая компания.
Однако доводы ответчика не нашли подтверждения в суде. По закону наследнику переходит и обязанность выплаты по долгам, кроме алиментов, права на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью, и другое.
Иск банка удовлетворён, с ответчика взыскана задолженность по кредитному договору в размере 251,1 тыс. рублей и госпошлина. В пресс-службе райсуда уточнили, что наследница намерена оспаривать решение в апелляционной инстанции.