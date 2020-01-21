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Белгородку заставили через суд выплачивать кредит за умершую родственницу

21 января 2020, 09:44
Фото: ИА "Бел.Ру"
Гражданское дело рассмотрено Шебекинским районным судом.

В своём иске ПАО КБ «Восточный» заявило о наличии непогашенной задолженности у умершей заёмщицы в размере более 250 тыс. рублей, попросив суд взыскать всю сумму с её наследницы. Та в суде попыталась доказать, что в рамках договора жизнь и здоровье родственницы были застрахованы, поэтому выплачивать кредит должна страховая компания.

Однако доводы ответчика не нашли подтверждения в суде. По закону наследнику переходит и обязанность выплаты по долгам, кроме алиментов, права на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью, и другое.

Иск банка удовлетворён, с ответчика взыскана задолженность по кредитному договору в размере 251,1 тыс. рублей и госпошлина. В пресс-службе райсуда уточнили, что наследница намерена оспаривать решение в апелляционной инстанции.

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#Новости#Шебекино#Суд#Родственники#Кредит#Голосование по Конституции#Общество
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