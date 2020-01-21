Белгородку заставили через суд выплачивать кредит за умершую родственницу

В своём иске ПАО КБ «Восточный» заявило о наличии непогашенной задолженности у умершей заёмщицы в размере более 250 тыс. рублей, попросив суд взыскать всю сумму с её наследницы. Та в суде попыталась доказать, что в рамках договора жизнь и здоровье родственницы были застрахованы, поэтому выплачивать кредит должна страховая компания.