Не попавший на работу в военкомат белгородец проиграл суд

Posted 20 декабря 2019, 08:47
Published 20 декабря 2019, 08:47
Modified 20 августа 2024, 03:17
Updated 20 августа 2024, 03:17
Житель Шебекинского горокруга нашёл в газете объявление о наборе сотрудников в областной военный комиссариат. По его словам, он позвонил в ведомство с предложением своей кандидатуры, но получил отказ – из-за пенсионного возраста. Мужчина решил, что подвергся дискриминации, и обратился в суд с требованием компенсации морального вреда.
В военном комиссариате пояснили, что на работу белгородца не взяли из-за отсутствия должностей, подходящих для него. Мужчина искал работу в сфере юриспруденции и делопроизводства, а ведомству требовались специалисты по информационной безопасности и мобилизационной подготовке. Ответ соискателю дали письменный, причём указания о пенсионном возрасте в нём не было.
Доказательств дискриминации белгородец предоставить не смог, поэтому суд отказал ему в иске. В пресс-службе Шебекинского райсуда отметили, что решение обжаловано истцом и в законную силу не вступило.