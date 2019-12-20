Не попавший на работу в военкомат белгородец проиграл суд

В военном комиссариате пояснили, что на работу белгородца не взяли из-за отсутствия должностей, подходящих для него. Мужчина искал работу в сфере юриспруденции и делопроизводства, а ведомству требовались специалисты по информационной безопасности и мобилизационной подготовке. Ответ соискателю дали письменный, причём указания о пенсионном возрасте в нём не было.