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Posted 20 декабря 2019, 08:47

Published 20 декабря 2019, 08:47

Modified 20 августа 2024, 03:17

Updated 20 августа 2024, 03:17

Не попавший на работу в военкомат белгородец проиграл суд

Не попавший на работу в военкомат белгородец проиграл суд

20 декабря 2019, 08:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Мужчина был уверен, что его отвергли из-за возраста, а не из-за отсутствия соответствующих его опыту вакансий.

Житель Шебекинского горокруга нашёл в газете объявление о наборе сотрудников в областной военный комиссариат. По его словам, он позвонил в ведомство с предложением своей кандидатуры, но получил отказ – из-за пенсионного возраста. Мужчина решил, что подвергся дискриминации, и обратился в суд с требованием компенсации морального вреда.

В военном комиссариате пояснили, что на работу белгородца не взяли из-за отсутствия должностей, подходящих для него. Мужчина искал работу в сфере юриспруденции и делопроизводства, а ведомству требовались специалисты по информационной безопасности и мобилизационной подготовке. Ответ соискателю дали письменный, причём указания о пенсионном возрасте в нём не было.

Доказательств дискриминации белгородец предоставить не смог, поэтому суд отказал ему в иске. В пресс-службе Шебекинского райсуда отметили, что решение обжаловано истцом и в законную силу не вступило.

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#Новости#Общество#Суд#Работа#Вакансии#Шебекинский городской округ
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