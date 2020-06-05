В Белгородской области при лобовом столкновении погиб тюменец

По сообщениям правоохранителей, ДТП произошло сегодня, 5 июня, в Ровеньском районе. По предварительным данным, около 10:45 на 11-м километре автодороги Еремовка — Ровеньки — Нижняя Серебрянка 69-летний тюменец за рулём ВАЗ-210740 нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем Suzuki, за рулём которого был 47-летний мужчина.
От полученных травм водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии. О судьбе второго мужчины ничего не известно. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, 3 июня на дорогах региона пострадало четыре человека: трое из них пешеходы и одна пассажирка отечественного авто. Одну из потерпевших сбил КамАЗ, а двоих пешеходов — отечественные авто.