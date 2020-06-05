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В Белгородской области при лобовом столкновении погиб тюменец

5 июня 2020, 13:11
Фото: УМВД по Белгородской области
Погибший нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части. Оперативные данные сообщили в региональном управлении МВД. Состояние второго водителя неизвестно.

По сообщениям правоохранителей, ДТП произошло сегодня, 5 июня, в Ровеньском районе. По предварительным данным, около 10:45 на 11-м километре автодороги Еремовка — Ровеньки — Нижняя Серебрянка 69-летний тюменец за рулём ВАЗ-210740 нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем Suzuki, за рулём которого был 47-летний мужчина.

От полученных травм водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии. О судьбе второго мужчины ничего не известно. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, 3 июня на дорогах региона пострадало четыре человека: трое из них пешеходы и одна пассажирка отечественного авто. Одну из потерпевших сбил КамАЗ, а двоих пешеходов — отечественные авто.

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