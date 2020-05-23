На трассе в Белгородской области в аварию попали «Ока» и Chevrolet Cruze

Днём ранее в регионе зарегистрировали четыре ДТП с пострадавшими. На трассе Короча – Губкин – граница Курской области в Губкинском горокруге Nissan March при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества ехавшему по главной Fiat Ducato. Пострадал 66-летний водитель первого автомобиля, его госпитализировали.