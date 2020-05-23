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На трассе в Белгородской области в аварию попали «Ока» и Chevrolet Cruze

23 мая 2020, 11:44
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
По словам очевидцев, на месте погибла пассажирка отечественного автомобиля. ДТП произошло 23 мая в Прохоровском районе. Днём ранее в региональном управлении МВД зарегистрировали ещё четыре аварии с пострадавшими.

В 09:57 в субботу, 23 мая, в селе Ржавец Прохоровского района столкнулись «Ока» и Chevrolet Cruze, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По словам очевидцев из группы «Авто Белгород» во «ВКонтакте», на месте ДТП скончалась пожилая пассажирка отечественного автомобиля. Водитель «Оки» в тяжёлом состоянии.

На месте аварии работали спасатели, ГИБДД и скорая – всего семь человек и три единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

Днём ранее в регионе зарегистрировали четыре ДТП с пострадавшими. На трассе Короча – Губкин – граница Курской области в Губкинском горокруге Nissan March при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества ехавшему по главной Fiat Ducato. Пострадал 66-летний водитель первого автомобиля, его госпитализировали.

В Белгороде в районе улицы Костюкова, 21 Mazda 6 сбила 51-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.

Ещё одного пешехода сбили в микрорайоне Интернациональный, 31 в Старом Осколе. ВАЗ-2115 наехал на 68-летнюю женщину, причём она переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Оскольчанку госпитализировали.

Это было не единственное ДТП в Старом Осколе 22 мая. В районе улицы Северской, 64 водитель Lifan не уступил дорогу приближающемуся справа ВИС-2345. В аварии пострадал 73-летний мужчина, который был за рулём последнего автомобиля.

Фото: Госавтоинспекция по Белгородской области

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