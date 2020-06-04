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Учёные НИУ «БелГУ» разработали высокопрочный композит на основе титана

4 июня 2020, 07:29
Фото: НИУ «БелГУ»
Инструменты из титанового композита обладают высокой прочностью, малым весом и долговечностью и будут использованы в металлургии и медицине.

Используя новую энергоэффективную технологию, учёные института материаловедения и инновационных технологий НИУ «БелГУ» получили высокопрочный композит на основе титана для производства режущих инструментов. Благодаря хорошей износо- и коррозионной стойкости материала, изделия из него способны выдерживать нагрузки в особых, в том числе агрессивных условиях, например, в морской воде или в магнитном поле.

Во всём мире титан и титановые сплавы широко востребованы в промышленности и медицине благодаря высокой удельной прочности, коррозионной стойкости и биосовместимости. Однако эксперты отмечают, что использование потенциала титана и низколегированных титановых сплавов по максимуму зачастую невозможно из-за их недостаточно высокой абсолютной прочности, твёрдости и износостойкости.

Профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий НИУ «БелГУ», доктор технических наук Сергей Жеребцов, под руководством которого велась разработка, рассказал, что упрочнение титана достигается за счёт создания титан-матричных композиционных материалов с использованием в качестве армирующего компонента ряда высокотвёрдых соединений. Для достижения оптимальных значений микротвёрдости разработчики синтезировали полученный композиционный материал методом искрового плазменного спекания при температуре 1000 °C. В результате композит сохранил свою пластичность. В отличие от существующих технологий, технология, разработанная в институте материаловедения и инновационных технологий НИУ «БелГУ», менее энергозатратна.

Из титанового композита, созданного учёными НИУ «БелГУ», будут изготавливать инструменты, необходимые в металлургии и медицине (например, в хирургии – скальпели и т.д). Эксперты отмечают малый удельный вес, высокую производительность и долговечность изделий. Кроме того, инструмент из титанового композита благодаря биосовместимости самого титана не вызовет аллергическую реакцию у пациентов.

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