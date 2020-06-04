Учёные НИУ «БелГУ» разработали высокопрочный композит на основе титана

Профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий НИУ «БелГУ», доктор технических наук Сергей Жеребцов, под руководством которого велась разработка, рассказал, что упрочнение титана достигается за счёт создания титан-матричных композиционных материалов с использованием в качестве армирующего компонента ряда высокотвёрдых соединений. Для достижения оптимальных значений микротвёрдости разработчики синтезировали полученный композиционный материал методом искрового плазменного спекания при температуре 1000 °C. В результате композит сохранил свою пластичность. В отличие от существующих технологий, технология, разработанная в институте материаловедения и инновационных технологий НИУ «БелГУ», менее энергозатратна.